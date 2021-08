accepte de payer 100 millions de dollars ⋆ Crypto nouveaux médias

Après une bataille réglementaire de 10 mois avec les organismes de surveillance financiers des États-Unis, le principal échange de dérivés de crypto-monnaie BitMEX a accepté de régler et paiera une amende de plusieurs millions de dollars.

Comme l’a confirmé la bourse aujourd’hui, BitMEX a atteint une résolution de 100 millions de dollars avec les deux régulateurs américains – la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). S’exprimant sur le règlement, le PDG de BitMEX, Alexander Höptner, a noté que le développement marque un jour important pour l’entreprise car ils ont finalement pu mettre l’épreuve derrière eux. Höptner a ajouté qu’à partir de maintenant, la bourse s’engagerait activement avec les organismes de réglementation du monde entier pour s’assurer qu’ils sont en conformité tout en jouant un rôle positif dans l’affûtage de l’avenir de l’industrie de la cryptographie.

« Alors que la crypto arrive à maturité et entre dans une nouvelle ère, nous sommes également devenus la plus grande plate-forme de dérivés de crypto avec une base d’utilisateurs entièrement vérifiée. La vérification complète des utilisateurs, la conformité robuste et les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent ne sont pas seulement les caractéristiques de notre entreprise, elles sont les moteurs de notre succès à long terme », a fait remarquer Höptner.

Rappelons que BitMEX a connu une période de dégringolade après que la société et ses dirigeants aient été accusés par la CFTC et le ministère de la Justice (DoJ) d’avoir évité la réglementation américaine qui incluait l’exploitation d’une plate-forme de produits dérivés non enregistrée. À la suite des dépôts judiciaires, la bourse a nommé un nouveau responsable de la conformité avec une expérience en matière de LBC, a procédé à d’autres embauches clés et a restructuré son équipe de direction avec Arthur Hayes et d’autres fondateurs qui ont démissionné de leurs postes de direction. BitMEX s’est également efforcé de se conformer aux exigences d’enregistrement en lançant rapidement un processus de vérification obligatoire pour tous ses utilisateurs.

La source