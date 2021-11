Métallurgistes allemands/américains légendaires J’ACCEPTE ont été contraints de reporter leur conférence européenne annoncée précédemment « Trop méchant pour mourir » tournée, qui était initialement prévue de janvier/février 2022, à janvier/février 2023 en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

« Autant que nous le souhaitons, la situation actuelle du COVID ne nous permet tout simplement pas d’aller de l’avant avec cette tournée 2022 », a expliqué J’ACCEPTE guitariste Loup Hoffmann. « C’est un appel super difficile, mais nous n’avons pas d’autre choix que de reporter une fois de plus. Nous voulions vraiment jouer cette tournée. Nous avions préparé une setlist de tueur avec beaucoup de nouvelles chansons de la « Trop méchant pour mourir » album. Je suis vraiment désolé pour les fans et bien sûr tout le monde dans le groupe est très déçu. Mais bon, la vie continue… S’il vous plaît, restez en sécurité, restez métal et restez « trop méchant pour mourir » ! On se voit au plus vite ! »

Promoteur Gerald Wilkes de Concerts continentaux a ajouté : « Le J’ACCEPTE La tournée était prévue dans 16 pays au total avec des situations d’infection régionales très différentes, qui évoluent actuellement très rapidement et sont donc incalculables pour toutes les personnes concernées. Les exigences légales varient d’un pays à l’autre, voire souvent d’une ville à l’autre. Tout semblait si prometteur il y a quelques mois, mais la situation actuelle ne le permet tout simplement pas. »

La bonne nouvelle est que J’ACCEPTE a sécurisé les lieux pour 2023 et annoncera sous peu les nouvelles dates. Wilkes ajoute: « La tournée est confirmée pour 2023 et les billets restent valables. »

En guise de petite consolation, J’ACCEPTE est au service de leurs fans le single numérique en direct « L’entrepreneur » aujourd’hui (vendredi 5 novembre) via Explosion nucléaire. En outre, J’ACCEPTE et Explosion nucléaire ont annoncé qu’une autre version limitée (750 exemplaires dans le monde) de l’album à succès « Trop méchant pour mourir » sortira sur vinyle argent (2 LP) le 18 février.

J’ACCEPTEle dernier album de, « Trop méchant pour mourir », est sorti en janvier via Explosion nucléaire. Le LP est le premier du groupe sans bassiste Pierre Baltes, qui est sorti J’ACCEPTE en novembre 2018. Il a depuis été remplacé par Martin Motnik. J’ACCEPTELa gamme de s’est également élargie avec l’ajout d’un troisième guitariste, Philippe Shouse, qui a initialement rempli pour Uwe Lulis pendant les années 2019 « Terreur symphonique » tournée, avant d’être invité à rejoindre définitivement le groupe.

« Trop méchant pour mourir » a été enregistré à Nashville, Tennessee avec le producteur britannique Andy Sneap (JUDAS PRIEST, MEGADETH), qui a été responsable du son de studio de J’ACCEPTE depuis 2010.

