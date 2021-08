” Acceptera le recensement basé sur les castes si toutes les parties sont d’accord ” : Mamata Banerjee après la réunion Modi-Nitish

La déclaration du chef du TMC est intervenue alors qu’une délégation de 10 partis du Bihar dirigée par Nitish Kumar rencontrait le Premier ministre Modi pour faire pression en faveur d’un recensement basé sur les castes.

La ministre en chef du Bengale occidental et chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee, a déclaré que son parti accepterait un recensement national basé sur les castes si tous les partis politiques parvenaient à un consensus sur la question.

La déclaration du chef du TMC est intervenue dans le contexte d’une délégation de 10 partis du Bihar dirigée par le ministre en chef Nitish Kumar rencontrant le Premier ministre Narendra Modi à New Delhi pour faire pression en faveur d’un recensement basé sur les castes.

« Quand il y aura une discussion et si un consensus est atteint, je n’aurai aucun problème à l’accepter. Je ne me battrai pas si tous les partis politiques et tous les États parviennent à un consensus. Que les partis politiques, les CM et le gouvernement central parviennent à un consensus », a déclaré Banerjee.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.