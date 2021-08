Acceptez le nouvel album solo du bassiste avec Joe Satriani, Bruce Kulick, Wolf Hoffmann, Gregg Bissonette

Martin Motnik, bassiste des pionniers allemands du heavy metal J’ACCEPTE, termine actuellement son deuxième CD solo. Son album se compose de 10 chansons centrées sur la basse, chaque chanson mettant en vedette un solo d’un musicien invité prolifique :

* Joe Satriani (solo, POULET)



* Loup Hoffmann (J’ACCEPTE)



* Bruce Kulick (KISS, GRAND FUNK RAILROAD)



* Franck Gambale (Guitare de session, Chick Corea)



* Trev Lukather (Guitare de session, fils de Steve)



* Andy Timmons (DANGER DANGER, Olivia Newton John, Solo)



* Mattias IA Eklundh (FREAK CUISINE, seul)



* Tim Tucker (United States Marine Band)



* Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck, solo)



* Derek Sherinian (DREAM THEATRE, WHITESNAKE, SONS OF APOLLO)

Comme sur Martinle premier album solo de, “Envahisseur de basse”, qui présentait Gregg Bissonette, il s’appuie à nouveau sur une batterie de classe mondiale, cette fois en :

* Christophe Williams (ACCEPTER, Gene Simmons, Ace Frehley)



* Walfredo Reyes Jr. (Carlos Santana, CHICAGO, Steve Winwood)



* Joe Babiak (Michael Angelo Batio, ATTITUDES & ALTITUDE)



* Gregg Bissonette (RINGO STARR ALL-STAR BAND, David Lee Roth)

Le mixage et le mastering ont été réalisés par Franck Motnik (Elton John, ROXETTE, L’OBSCURITÉ, Curtis Stiger, N’SYNC).

Motnik sortira l’album sur son propre label, Musique Kintom, et a lancé une campagne de financement participatif pour donner aux fans la possibilité d’associer leur propre nom au projet.

Les contributeurs peuvent obtenir leur nom dans les crédits de l’album, et les avantages vont des mp3 de pré-sortie et des CD signés aux cris vidéo et aux appels en tête-à-tête, aux crédits du producteur exécutif, un disque d’or et la propriété des fichiers maîtres en tant que NFT .

Les Indiegogo La campagne a déjà pris de l’ampleur et se termine le 10 octobre. Elle peut être consultée à cet endroit ou via www.motnik.com. La page contient toutes les informations sur le projet, des extraits de chansons et une vidéo de deux minutes de Motnik parler de la motivation derrière l’album.

Né à Ludwigshafen, Allemagne, Motnik joue de la musique depuis l’âge de sept ans et a été membre de plusieurs groupes, tant en Allemagne qu’aux États-Unis. Il a été demandé par Uli Jon Roth de le rejoindre pour sa tournée américaine en 2008 et à nouveau en 2009 et 2012. En plus de son talent musical, Motnik est également titulaire d’une maîtrise en commerce de l’Université de Mannheim.

Dans une récente interview avec Vinyl Writer Music, Hoffmann appelé Motnik “un auteur-compositeur fantastique. Il a vraiment contribué à certaines choses [to ACCEPT‘s latest album, ‘Too Mean To Die’] ce à quoi personne ne s’attendait parce que nous l’avons pris dans le groupe en tant que joueur, pas tellement en tant qu’auteur-compositeur potentiel. Je veux dire, vous espérez toujours que quelqu’un veuille écrire, mais vous ne le savez pas avant de commencer à le faire. Alors, quand est venu le temps d’écrire des chansons, j’ai demandé et invité tout le monde à contribuer et Martin vraiment venu.”

Motnik entré dans J’ACCEPTE suite au départ en 2018 de J’ACCEPTEle bassiste fondateur de Pierre Baltes. Hoffmann Raconté Musique d’auteur de vinyle comment Martin est venu rejoindre le groupe : “Évidemment, c’est un joueur différent de Pierre et nous n’essayions pas de trouver un Pierre clone ou quoi que ce soit, et je ne pouvais pas m’attendre à ça. Mais c’est vraiment un joueur formidable. Nous nous sommes accrochés à Nashville parce que Martin avait entendu ça Pierre avait quitté le groupe. Il nous a donc envoyé ses coordonnées, et il se trouve qu’il s’agit d’un Allemand vivant à Nashville, ce qui est plutôt rare. Donc, maintenant au moins, nous avons gardé une contingence d’Allemands dans le groupe, ce qui est bien. [Laughs]. Mais ce n’était pas le seul critère. De toute évidence, c’est un gars super sympa et sa personnalité lui va vraiment bien. C’est donc un joueur génial, une grande personnalité et un bon auteur-compositeur. À peu près tout ce que vous pouvez demander. C’est bien.”

Crédit photo: Loup Hoffmann