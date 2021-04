Acceptez le sentiment extrêmement baissier sur l’action FCEL

À en juger par l’attention qu’il suscite sur les babillards financiers et les médias, il semble certainement que la controverse entourant FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) ne disparaîtra pas de sitôt. Apparemment, l’action FCEL est un atout auquel beaucoup de gens croient ou s’opposent avec véhémence.

C’est ce que j’appellerais un stock de paratonnerre. Les opinions sur FuelCell Energy sont fortes et partagées. On pourrait dire la même chose du marché des piles à hydrogène en général, quoique dans une moindre mesure.

C’est peut-être à cause de l’action sauvage des prix des montagnes russes dans l’action FCEL, que nous examinerons dans un instant. Il pourrait également y avoir un angle politique ici, car tout le monde n’a pas la même opinion sur l’énergie propre par rapport aux combustibles fossiles.

Et puis il y a la récente publication de données financières de FuelCell, qui ne peut être ignorée. Il y a beaucoup à déballer ici, alors commençons par une simple analyse des derniers mouvements du cours de l’action.

Un regard plus attentif sur FCEL Stock

Pas plus tard qu’à la mi-novembre 2020, l’action FCEL se négociait à 2 $ et change. Il est possible que nous ne puissions plus jamais acheter les actions à ce prix.

La remontée du cours des actions de novembre de l’année dernière à février 2021 était absolument stupéfiante. Dans une montée en puissance incessante, le titre a atteint un sommet de 52 semaines à 29,44 $ le 9 février.

Je me souviens avoir pensé, à l’époque, que c’était probablement trop loin, trop vite. Et en effet, l’action FCEL s’est retirée de son prix de pointe, atterrissant à 14,35 $ le 1er avril.

À ce stade, je dois mentionner que l’action a une version bêta mensuelle de 5,29 sur cinq ans. Cela signifie que le stock a toujours eu tendance à évoluer cinq fois plus vite que l’ensemble du marché boursier.

Par conséquent, si vous envisagez d’acheter la récente baisse des actions FCEL, sachez simplement qu’il s’agit d’un actif très volatil. Pour cette raison, seules de petites tailles de position sont recommandées.

Déception des données

Certes, les ours ont reçu des munitions argumentatives en mars lorsque FuelCell Energy a publié ses résultats fiscaux du premier trimestre.

Pour ce trimestre, FuelCell a subi une perte nette de 46,8 millions de dollars, ou 15 cents par action. Au cours de la période de l’année précédente, FuelCell a subi une perte nette de 41,1 millions de dollars, ce qui se traduirait par 20 cents par action.

Malheureusement, le récent résultat du quatrième trimestre était pire que l’estimation consensuelle de Wall Street d’une perte nette par action de 4 cents.

De plus, Wall Street se préparait à un chiffre d’affaires trimestriel total de 22,11 millions de dollars, tandis que le résultat réel de FuelCell était de 14,88 millions de dollars, soit une baisse de 8,5%.

En outre, le carnet de commandes déclaré de la société a diminué de 7% pour s’établir à 1,27 milliard de dollars. Ce chiffre était de 1,36 milliard de dollars il y a un an et de 1,29 milliard de dollars au trimestre précédent.

Il va être difficile pour les taureaux du FCEL de contester ces chiffres. Néanmoins, il devrait encore y avoir de l’espoir pour un revirement en 2021.

Un marché en pleine expansion

Lorsque le pessimisme atteint des sommets, il est peut-être temps de se lancer dans le côté long du commerce.

En janvier de cette année, l’analyste de JPMorgan Paul Coster a rétrogradé FuelCell à l’équivalent d’une note de «vente». Coster a également attribué aux actions un objectif de cours de 10 $.

Il s’est avéré que cela aurait été le moment idéal pour acheter des actions FCEL, car elles ont rapidement atteint leur prix élevé de 52 semaines.

Ne vous méprenez pas, les objectifs de prix des analystes ne sont généralement pas destinés à court terme. Pourtant, il y a peut-être une leçon à tirer ici: les opinions des analystes doivent être prises avec un gros grain de sel.

Plus récemment, les analystes de Goehring & Rozencwajg Associates ont tiré la sonnette d’alarme sur l’action FCEL.

«L’euphorie des investisseurs a maintenant atteint de nouveaux sommets à la limite de la manie… Les valorisations étirées laissent les investisseurs vulnérables à tout revers ou retard dans la transition vers l’énergie verte», préviennent les analystes.

Personnellement, je ne vois pas la situation de la même manière que les opposants. Selon Recherche de marché alliée, le marché des piles à hydrogène devrait «atteindre 42 038,9 millions de dollars d’ici 2026, en croissance à un TCAC [compound annual growth rate] de 66,9% de 2019 à 2026. »

C’est une trajectoire de croissance que peu d’autres segments de marché peuvent revendiquer. Et FuelCell Energy existe depuis 1969 et a été l’un des premiers et ambitieux entrants dans l’industrie des piles à hydrogène.

La ligne de fond

Il est indéniable que la récente publication de données de FuelCell Energy a été largement décevante.

Cependant, cette déception a probablement déjà été prise en compte dans l’action FCEL. En outre, FuelCell existe depuis longtemps et a résisté aux critiques et au pessimisme pendant de nombreuses années.

Alors peut-être que c’est le bon moment pour prendre une position longue – gardez-la petite, car l’action du cours des actions pourrait rester volatile pendant un certain temps.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

