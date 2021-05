Accept’s Wolf Hoffmann dit que Kirk Hammett le citant comme une influence est “ un immense honneur ”

Dans une récente interview avec l’Australie Sous-culture, J’ACCEPTE guitariste Wolf Hoffmann on a demandé ce que ça faisait de voir METALLICAde Kirk Hammett le citant comme une influence musicale. Loup répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Oh, mec, c’est un immense honneur, n’est-ce pas? C’est incroyable – c’est totalement le cas. J’ai entendu cette histoire d’autres groupes dans le passé, à quel point nous avons supposément influencé beaucoup de gens au début des années 80 sans même en être conscient sur le moment. Mais c’est certainement le plus grand nom que j’aie entendu jusqu’ici. Donc ça me rend totalement fier quand il dit quelque chose comme ça. Il semble être un gars super sympa. “

Un autre musicien de métal qui a parlé de J’ACCEPTEL’influence de son premier style de batterie est ANTHRAXde Charlie Benante. Il y a trois ans, Charlie Raconté Réverbération cette J’ACCEPTEde “Rapide comme un requin” “était le double coup de pied le plus rapide qu’il y avait” au moment de la sortie de la chanson en 1982. “Et pour moi, ils ont établi la norme.”

L’année dernière, ANTHRAX guitariste Scott Ian a dit que la première fois qu’il et original ANTHRAX bassiste Danny Lilker coincé avec Charlie en 1983, ils ont demandé Benante s’il pouvait jouer “Rapide comme un requin”. “Il pouvait, et il l’a fait – plus vite que J’ACCEPTE, ” Ian rappelé. “C’était l’époque où jouer les doubles coups les plus rapides était important.”

J’ACCEPTEle dernier album de “Trop méchant pour mourir”, est sorti en janvier via Explosion nucléaire. Le LP est le premier du groupe sans bassiste Peter Baltes, qui est sorti J’ACCEPTE en novembre 2018. Il a depuis été remplacé par Martin Motnik. J’ACCEPTELa gamme a également été élargie avec l’ajout d’un troisième guitariste, Philip Shouse, qui a initialement rempli pour Uwe Lulis pendant les années 2019 “Terreur symphonique” tournée, avant d’être invité à rejoindre le groupe de façon permanente.

“Trop méchant pour mourir” a été enregistré à Nashville, Tennessee avec le producteur britannique Andy Sneap (JUDAS PRIEST, MEGADETH), qui a été responsable du son studio de J’ACCEPTE depuis 2010.



