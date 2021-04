Douze milliards – c’est le nombre de doses nécessaires dans un régime à deux doses si 80% de la population mondiale doit être vaccinée contre Covid-19. Contre cela, les fabricants confirmant des commandes de près de 9 milliards de doses devraient mettre en vue la fin de la pandémie, étant donné que la plupart des vaccins se révèlent activement contrer la propagation. Seulement, le nombre de 9 millions est biaisé de manière embarrassante en faveur des nations riches; 6 millions de doses iront aux pays à revenu élevé et intermédiaire de la tranche supérieure et 3 millions au reste du monde (représentant 80% de sa population). Une telle inégalité d’accès est profondément préoccupante, car la pandémie se cachera alors toujours quelque part. Alors que Covax offre un certain secours, même dans ce contexte, les pays plus riches semblent s’attendre à un traitement préférentiel. À cette fin, l’appel de l’OMS visant à garantir l’accès des pays les plus pauvres doit être soigneusement étudié.

L’Inde et l’Afrique du Sud sont à la tête de 98 autres pays à l’OMC dans un appel à une dérogation temporaire des droits de propriété intellectuelle des développeurs de vaccins. À moins que cela ne se produise, l’inoculation d’une partie critique de la population mondiale serait repoussée jusqu’en 2023. Cela devient bien pire si la protection des vaccins ne dure pas aussi longtemps. Une «pause de brevet» pourrait fonctionner, mais seulement si davantage de fabricants ont déjà la capacité en attente de commencer la production. Si l’augmentation des licences est une alternative, les fabricants de vaccins doivent garder à l’esprit que la plupart des recherches conduisant au développement des meilleurs candidats ont eu lieu dans des institutions financées par l’État. Les moyens d’assurer un accès équitable doivent être soigneusement débattus.

