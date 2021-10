Accesorios en oferta ideales para tu MacBook Air et Amazon

Si eres propietario de un Macbook Air o estás pensando comprar uno, hay muchos accesorios que te pueden servir de gran utilidad en tu día a día. Por suerte, es posible conseguir algunos de los más demandados o utilizados de oferta en Amazon.

Entre los más destacados queremos proponerte una funda para proteger en todo momento de cualquier golpe o rozón tu portátil, una bolsa para transportarlo cuando vamos de un lado para otro, un adaptador de corriente, soporte para cuando hacemos uso del portador otro de soporte bien un hub con varios puertos para conectar nuestro MacBook Air con otros dispositivos.

Accessoires pour le MacBook Air avec descuento

Fondation pour le MacBook Air

Si c’est pensando en la manera de proteger tu MacBook Air, no hay ninguna duda que esta funda es una gran opción. Set trata de una cubierta de plastic transparent compatible con el MacBook Air de 13 pulgadas que protege nuestro equipo de todo tipo de golpes y rozones. Una funda que encaja a la perfección hecha de plastico y policarbonato cuyo precio oficial es de 14,98 euros y que ahora podemos conseguir con un 15% de descuento en Amazon.

Adaptador de corriente

Si tu cargador est dando problemas o no quieres que esto sea un grave problema cuando necesitas trabajar con tu portátil allá donde vayas, nunca está de más contar con un adaptador de repuesto para nuestro MacBook Air. En este caso, se trata del modelo original de Apple, un modelo cuyo precio oficial es de 85 euros y que ahora podemos conseguir de oferta en Amazon por solo 76,99€.

Bolso bandolera

Por supuesto que un bolso como este tipo bandelera es otro de los accesorios más útiles. De esta manera, vamos a poder llevar el MacBook Air cuando vamos de viaje o de un lado para otro y queremos protegerlo de todo tipo de golpes o caídas fortuitas. En este caso, se trata de un bolso de gran calidad con extérieur imperméable et gran espacio interno. También dispone de dos bolsos con cremallera en la parte externa y permite llevarlo como maletín de mano o colgado tipo bolso. Su precio original es de 31,99 euros, pero ahora cuenta con un 15% de descuento y es posible comprarlo por 27,19 euros.

Support pour MacBook Air

Si eres de los que además pasas muchas horas trabajando con tu MacBook Air tipo ordenador de oficina, entonces un buen soporte puede hacer que tu escritorio sea lo plus cómodo posible. Set trata de un soporte de aluminio compatible with muchos modelos de portátiles y MacBooks de entre 10 y 16 pulgadas que podemos conseguir ahora también con un 15% de descuento en Amazon.

Concentrateur USB C

Otro accessorio muy útil para llevar siempre con nuestro MacBook Air es un Hub USB tipo C como este. De esta forma, vamos a poder conectar todo tipo de dispositivos a nuestro portátil con total comodidad. Este Hub dispone de varios puertos USB, USB tipo, puerto Ethernet RJ45, connecteur audio mini jack de 3,5 mm, lector de tarjetas de memoria SD/TF, etc. El precio oficial para este Hub USB C es de 49,99 euros , pero ahora est disponible en Amazon con un 20% de descuento por solo 39,99€.