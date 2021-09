Accessibilité dans les jeux : il y a encore du travail à faire

L’accessibilité dans le jeu a parcouru un long chemin, mais le jeu n’est toujours pas aussi progressif qu’il devrait l’être. Inclure les personnes handicapées peut être une tâche difficile pour les développeurs, car les handicaps peuvent affecter les personnes de multiples façons et trouver les bonnes manières de soutenir les joueurs handicapés peut sembler une tâche impossible.

Cependant, comme nous le verrons, il existe déjà de bons exemples d’« accessibilité des jeux bien faite », et de nombreuses ressources pour les développeurs qui souhaitent mettre plus d’options d’accessibilité dans leurs jeux.

Qu’entendons-nous par « accessibilité » et pourquoi est-ce important ?

Le jeu est aussi important pour les personnes handicapées que pour les personnes valides – sans doute plus parce que les personnes handicapées courent un risque plus élevé d’isolement social. Le jeu a une valeur naturelle en tant que divertissement, mais il a aussi un aspect social important, à travers le multijoueur et les communautés qui se forment autour du jeu et des jeux.

Les personnes handicapées peuvent rendre plus difficile le partage de ces expériences, mais il existe des moyens de les rejoindre. Pour les personnes ayant des problèmes de mobilité comme la dystrophie musculaire, contrôler un jeu à l’aide de mouvements oculaires ou de manettes adaptées est un grand pas en avant. Un joueur ayant une déficience visuelle sévère peut bénéficier de jeux audio uniquement comme la nouvelle version The Vale: Shadow of the Crown.

L’accessibilité est importante et est plus importante que jamais, alors est-il raisonnable que, même maintenant, les jeux des grandes sociétés AAA proposent encore à peine des fonctionnalités d’accessibilité ?

Comme le dit Chris Cooke, co-fondateur de l’organisation de jeu Everyone-Games, « Quel pourcentage de joueurs jouent à un jeu en mode ultra-hardcore ? Les handicapés sont facilement une clientèle plus large, mais je ne vois pas de mode pour eux aussi souvent dans les paramètres !

Le plus frustrant pour Chris est « l’époque où un jeu à gros budget aurait pu facilement être rendu plus accessible avec quelques ajustements, mais cela ne s’est pas dérangé ! »

(Crédit image : Microsoft)

Crédit là où il est dû

Nous serions négligents de ne pas aborder la manière dont les jeux ont été rendus plus accessibles, ce que nous avons vu avec le contrôleur adaptatif Xbox de Microsoft qui peut être utilisé à la fois sur les PC Windows 10 et les consoles Xbox.

Les sous-titres sont désormais courants, tout comme les modes daltoniens et les sous-titres codés améliorés. Le jeu VR est également considéré comme un véritable champion en matière de jeux accessibles, très adaptés à de nombreuses personnes handicapées.

Les développeurs de jeux comme Naughty Dog, Volition et d’autres ont également fait des progrès pour améliorer l’accessibilité, y compris des paramètres plus facultatifs pour mieux améliorer l’expérience de jeu des joueurs handicapés, y compris ceux ayant des problèmes de vision, d’audition et de coordination motrice.

De nombreux outils et ressources sont à la disposition des développeurs souhaitant améliorer l’accessibilité de leurs jeux.

L’une d’entre elles, The Game Accessibility Guidelines, énonce clairement le comment et le pourquoi de l’inclusion des personnes souffrant de handicaps moteurs, cognitifs, visuels, auditifs et liés à la parole. Il est divisé en niveaux de base, intermédiaire et avancé et fournit même une liste de contrôle Excel téléchargeable pour aider les développeurs à rester sur la bonne voie.

AbleGamers, l’une des principales organisations caritatives de jeux pour handicapés aux États-Unis, a mis à disposition une ressource similaire via son projet AccessibleGames, qui aide également les développeurs à se connecter avec des joueurs handicapés pour les aider à éclairer leur conception de jeu. Ils ont également créé un programme de certification de développement de jeux axé sur l’accessibilité, connu sous le nom de projet Accessible Player Experience, qui a formé des développeurs de jeux de studios comme Ubisoft et d’autres sociétés AAA.

Certains organismes de bienfaisance et organisations qui font le travail difficile

Si un développeur ne vit pas avec une déficience ou un handicap, ou connaît quelqu’un qui en souffre, il est compréhensible qu’il ne sache pas quoi faire ni par où commencer.

Les organisations et organisations caritatives suivantes placent l’accessibilité des jeux au cœur de leur travail. Ils font le travail préparatoire et aident à connecter les développeurs avec les joueurs handicapés ; dans de nombreux cas, ils sont eux-mêmes handicapés.

(Crédit image : AbleGamers)

AbleGamers Charité

AbleGamers est une organisation caritative basée aux États-Unis qui crée des périphériques de jeu personnalisés pour les joueurs handicapés, propose une assistance pour les problèmes logiciels et matériels, et bien plus encore.

Ils créent « des opportunités qui permettent au jeu de lutter contre l’isolement social, de favoriser des communautés inclusives et d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées ».

Si vous souhaitez faire un don à AbleGamers, vous pouvez le faire de différentes manières : dons cryptographiques, uniques ou récurrents.

(Crédit image: SpecialEffect)

Effets spéciaux

SpecialEffect (« The Gamer’s Charity ») utilise la technologie pour aider les joueurs handicapés à jouer à des jeux vidéo.

Ils gèrent une salle de jeux dans l’Oxfordshire, où les gens peuvent utiliser des périphériques de jeu accessibles tels que des contrôleurs et des manettes de jeu modifiés. Ils effectuent également des visites à domicile aux personnes dont la capacité de voyager est limitée et prêtent du matériel.

SpecialEffect propose un logiciel comme EyeMine, un outil qui vous permet de jouer à Minecraft avec vos yeux. Son site GameAcess est une excellente ressource pour les joueurs handicapés, contenant des articles qui vous aident à configurer les paramètres du jeu et des critiques de périphériques.

SpecialEffect fournit ses services gratuitement, les dons sont donc les bienvenus.

(Crédit image: Tout le monde-Games)

Tout le monde-Jeux

Everyone-Games est une nouvelle organisation qui vise à rendre les jeux accessibles aux joueurs handicapés.

« Nous sommes une équipe de bénévoles malvoyants et aveugles », déclare le co-fondateur Chris Cooke. «Nous travaillons à sensibiliser et à collecter des fonds pour rendre le jeu plus inclusif et accessible à tous. Nous sommes un groupe minoritaire sous-représenté, nous nous sommes donc unis pour construire une alliance plus large autour des objectifs communs d’inclusion et de représentation.

Tout le monde-Games organisera bientôt son premier événement en ligne, qui comprendra des sessions de jeux RPG sur table et des tables rondes sur des sujets tels que l’accessibilité dans la conception de jeux vidéo, et l’écriture et le jeu de personnages handicapés.

Everyone-Games est en partenariat avec SpecialEffect et AbleGamers et collectera des fonds pour les deux organisations caritatives. « La raison pour laquelle nous collectons des fonds pour SpecialEffect et AbleGamers est qu’ils aident la plus large communauté de joueurs handicapés », explique Chris.

Le premier événement Everyone-Games aura lieu les 1er et 2 octobre 2021, de 19h à 22h HE, de 11h à 2h UTC et de 9h à 12h AEST. Si vous souhaitez déposer un don, vous pouvez le faire ici, et les sponsors peuvent remplir un formulaire.

Chris déclare : « Nous aimerions que des sponsors nous aident à payer des interprètes professionnels en langue des signes, afin de rendre nos jeux et nos panels plus accessibles à la communauté sourde.

« De plus petits sponsors pourraient donner des prix à nos donateurs caritatifs ; en retour, ils seraient promus dans la communauté la plus sociale et la plus positive – c’est gagnant-gagnant ! »

(Crédit image: Tout le monde peut)

Tout le monde peut

Everyone Can est un organisme de bienfaisance qui utilise la technologie pour soutenir les enfants handicapés. Basé à Manchester, au Royaume-Uni, Everyone Can gère un centre de jeux où les enfants handicapés peuvent jouer à des jeux vidéo avec une technologie d’assistance.

Vous pouvez soutenir Everyone Can par le biais de dons et de collectes de fonds destinés à l’équipement, aux ressources et aux événements. Vous pouvez également postuler pour être ambassadeur ou sponsoriser des événements. Les développeurs sont encouragés à collaborer en offrant une partie de leurs achats dans le jeu à l’association caritative.

La collecte de fonds annuelle de Everyone Can Game Together aura lieu les samedi et dimanche 25 et 26 août.

Faites un don, collaborez ou renseignez-vous sur le travail de ces organismes de bienfaisance. Ce n’est pas aussi radical qu’il y paraît, parce que c’est quelque chose qui devrait simplement être, donc ceux qui le peuvent devraient le faire. Le jeu est pour tous, alors assurons-nous que le sentiment est entendu haut et fort.

