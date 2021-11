accessoire pour garder les animaux de compagnie localisés

Un clip vous permet d’ajuster Curve aux colliers pour animaux de compagnie afin que, depuis l’application Vodafone Smart, vous puissiez connaître leur emplacement à tout moment, créer des alertes ou enregistrer vos promenades préférées.



Vodafone lance Curve Pet Tracker Clip, l’accessoire pour animaux de compagnie qui se fixe facilement au tracker GPS intelligent Curve et lui permet d’être placé confortablement et en toute sécurité sur le collier ou le harnais des animaux de compagnie. Curve Pet Tracker Clip ajoute de nouvelles fonctionnalités spécifiques aux animaux à Curve. Les clients pourront être en contact permanent avec leur animal de compagnie, recevoir des alertes personnalisées et enregistrer les détails de leurs promenades préférées. Conçu pour suivre les animaux les plus aventureux, l’appareil est durable, compact et étanche avec jusqu’à sept jours d’autonomie.

Le clip comprend également différentes tailles pour s’adapter à la sangle. Les clients Curve existants pourront également ajouter ces fonctionnalités spécifiques aux animaux de compagnie à leur expérience actuelle sans frais supplémentaires.

Quatre technologies de localisation

La principale caractéristique de Curve est qu’il combine quatre technologies de localisation (GPS, Bluetooth, WiFi et connectivité mobile) pour permettre aux animaux de compagnie d’être localisés, même lorsqu’ils sont loin. Avec l’application Vodafone Smart, les utilisateurs de Curve bénéficieront de deux nouvelles fonctionnalités spécifiques aux animaux : Pet Walks, qui enregistre les dernières promenades et leurs distances, et Pet Profiles, qui stocke des informations importantes sur l’animal telles que sa race ou ses caractéristiques.

Le clip et les fonctionnalités spécifiques aux animaux de compagnie sont le dernier ajout à Curve, le tracker GPS intelligent de Vodafone, qui a reçu cinq prix pour son design et ses fonctionnalités depuis son lancement en 2020.

Accessoire Clip Curve Pet Tracker : 9,90 euros

Curve + accessoire Curve Pet Tracker Clip : 30 euros (+ 2 euros/mois pour l’abonnement mensuel Curve).

www.vodafone.com