Accessoires de joueur NBA, choix de paris et prédiction ⋆ 10z viral

Il s’agit d’une liste de matchs chargée ce mardi soir pour lancer le mois, y compris un match critique du cinquième match entre les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets. La colonne des accessoires des joueurs NBA d’aujourd’hui analyse les cotes des paris NBA aujourd’hui et présente des choix et des prédictions pour les trois matchs de la carte. Parmi eux se trouve un accessoire pour le favori MVP lui-même, Nikola Jokic.

Prédiction de paris NBA : accessoires de joueur NBA | 1 juin

Bruce Brown moins de 5,5 rebonds

Même dans un rôle limité, Bruce Brown a eu un impact rebondissant pour les Nets à la fois dans ce match et tout au long de la saison. Pour l’année, Brown a obtenu en moyenne 5,4 planches par concours. Certes, il a vu une augmentation des minutes sur un certain nombre de nuits en raison de blessures plus haut dans le tableau de profondeur. Dans cette série, Brown n’a pas joué plus de 24 minutes dans un match. Cette note élevée a été obtenue lors du quatrième match, qui s’est soldé par une victoire éclatante pour Brooklyn. Il est difficile d’imaginer que les Celtics de Boston tombent sans combat ce soir.

Après avoir pris sept rebonds dimanche, Brown a dépassé à deux reprises la ligne d’accessoires des joueurs NBA de ce soir de 5,5 en séries éliminatoires. En fait, les deux fois, cela s’est produit lorsque son total de minutes a dépassé 20 (Jeux 2 et 4). Étant donné que c’est loin d’être une garantie, il verra autant de temps de jeu ce soir, y compris le moins parmi les choix d’aujourd’hui est logique. Avec Kyrie Irving, James Harden et Joe Harris tout devant lui, il faudrait une éruption complète pour Brown pour voir des minutes supplémentaires. Dans un match serré, les Nets raccourciraient probablement leur rotation dans le but de clôturer cette série à domicile. Avec la ligne reflétant essentiellement la moyenne de la saison de Brown dans la catégorie, sous permet un jeu prudent.

Nikola Jokic plus de 5,5 passes décisives

Jokic a terminé le prix depuis un certain temps, se classant parmi les grands favoris pour remporter le matériel après avoir presque réalisé un triple-double en moyenne cette saison. Même comme son acolyte des Nuggets Jamal Murray est descendu pour la saison, Jokic a continué à produire et à propulser Denver au troisième rang des séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Il a récolté en moyenne 8,3 passes décisives, 26,4 points et 10,8 rebonds par match cette saison. Cette moyenne de passes décisives est de près de trois passes décisives de plus que son total de 5,5 accessoires ce soir.

Étant donné que Jokic n’a pas terminé avec plus de cinq passes décisives dans aucun match éliminatoire jusqu’à présent, ce n’est pas une énorme surprise de voir la ligne baisser. Ce qui est surprenant, ce sont les chances que cet accessoire soit dépassé. Plus tôt dans la journée, plus de 5,5 passes décisives pour Jokic étaient à cotes égales. L’outil Awesemo NBA Player Props a aimé ce genre de valeur. Bien que les lignes aient changé depuis, le fait que le marché ait évolué si rapidement constitue un autre vote de confiance dans cette prédiction. Jokic doit porter les Nuggets en désavantage numérique de plusieurs manières s’ils veulent survivre à cette série et avancer. Alors que les Trail Blazers s’adaptent pour essayer de contenir son score, de nouvelles opportunités s’offrent à lui pour nourrir ses coéquipiers. En fin de compte, la valeur de ce choix parle d’elle-même.

Jae Crowder moins de 10,5 points

Après trois performances de tir brutales pour commencer les séries éliminatoires, Jae Crowder s’est finalement présenté pour les Suns dans le match 4 dimanche. Il a tiré 50% du sol dans l’ensemble et s’est connecté sur un trio de tentatives de 3 points pour terminer avec 17 points. C’était la première fois qu’il marquait à deux chiffres toute cette série. Crowder a récolté en moyenne 10,1 points par match sur la saison, ce qui fait de la ligne d’accessoires des joueurs NBA de ce soir de 10,5 points raisonnables. Il y a quelques angles de référence pour suggérer un jeu vers le bas.

La première et principale raison de l’inclure parmi les choix de paris NBA présentés ce soir est la défense des Lakers. Non seulement les champions en titre se sont classés deuxièmes pour les points alloués par match cette saison, mais ils ont également terminé parmi les cinq premiers en défense à 3 points. La longue balle étant la principale arme offensive de Crowder, il n’est peut-être pas étonnant qu’il ait lutté dans la majorité des matchs de la série. L’autre motif pour prendre cela en compte est la réputation de Crowder en tant que buteur. Il a longtemps été connu pour être fulgurant tout au long de sa carrière. Après avoir dépassé sa moyenne par match dimanche, une forte régression est presque attendue compte tenu de ses tendances. Les cotes en plus de l’argent rendent certainement ce pari encore plus attrayant.

