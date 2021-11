Accessoires de joueur NBA : Clippers – Timberwolves

Une chose est sûre quand il s’agit de Paul George, c’est qu’il va tirer et faire une tonne de trois. Généralement sous-estimé pour quelque raison que ce soit, George est l’un des meilleurs tireurs de la NBA depuis un certain temps maintenant.

La taille et les compétences de PG lui ont permis d’être polyvalent dans son approche derrière l’arc. Il tire en mouvement, en dribble, en pick-and-roll et dans de simples situations de catch-and-shoot. Cependant, vous le voulez, George fournit. Il a une moyenne de 3,8 réalisations cette saison avec 9,3 tentatives par match. S’il veut continuer à hisser près de dix 3 par match – ce qu’il devrait faire, compte tenu du besoin de marquer de l’équipe ainsi que de son efficacité – il va passer de grosses soirées au centre-ville.

Il a fait au moins cinq trois en quatre des six matchs et devrait le faire à nouveau ce soir contre le Minnesota.

