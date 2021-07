Accessoires de joueur NBA, cotes Vegas et choix d’experts ⋆ 10z viral

La finale de la NBA revient sur le terrain ce soir pour Milwaukee Bucks contre Phoenix Suns Game 5, avec la série toute ficelée. Nous avons vu l’équipe à domicile sortir victorieuse à chaque match, ce qui indiquerait que les fans des Suns célèbrent à la fin de la nuit. Ce qui a été intéressant de voir, c’est à quel point le changement de lieu a eu un impact sur les performances individuelles des joueurs. Cela rend les accessoires des joueurs de la NBA encore plus amusants à parier ce soir. Lisez la suite pour quelques conseils de paris NBA aujourd’hui, un trio de cotes et de choix pour le match de ce soir, y compris une prédiction pour Chris Paul.

Prédiction de paris NBA : accessoires de joueur NBA | 17 juillet

Jrue Holiday Plus de 7,5 passes décisives

Bien que son efficacité de notation ait été incohérente, au mieux, Vacances à Jrue a joué une défense solide et il a facilité l’attaque. Cela a conduit à des totaux d’assistance stables et élevés. Bien sûr, jouer aux côtés Giannis Antetokounmpo rend les choses un peu plus faciles. Holiday a dépassé ce total de 7,5 deux fois cette série, les deux tentatives infructueuses étant des matchs de sept passes décisives. Il a totalisé neuf passes décisives ou plus lors de six de ses huit derniers matchs. Holiday a clairement une grande chance de le faire à nouveau dans le match 5, comme en témoigne le total de matchs projeté élevé.

Chris Paul Plus de 8,5 passes décisives

Les deux matchs à Milwaukee ont présenté du basket-ball bâclé de Paul. Non seulement son score a chuté, mais il a également retourné le ballon neuf fois. Pourtant, il a accumulé des totaux de passes décisives de neuf et sept. Il a récolté neuf passes décisives à deux reprises dans cette série, et il a de grandes chances de le faire dans un match de rebond 5. Devin Booker devrait être agressif dans la notation, et les Suns devraient chercher à obtenir Deandre Ayton plus impliqué offensivement. Ces deux choses indiquent un jeu d’assistance élevé pour Paul. Les projections d’Awesemo lui prévoient également 9,60 passes décisives. L’outil Awesemo NBA Player Props Tool donne également à ce joueur NBA une chance de 65% de gagner.

Jae Crowder plus de 6,5 rebonds

Jae Crowder a très bien joué son rôle lors des finales NBA. Il est au sol pour frapper 3s, jouer en défense et prendre des rebonds. Les rebonds ont également été nombreux pour lui, car il a des totaux de neuf, 10, six et huit au cours de ces quatre matchs de la série. Bien que le total de six puisse être inquiétant, le troisième match a vu les Suns perdre de 20 points. Les Bucks frappaient leurs coups et les partants de Phoenix se sont assis tôt. Samedi, alors que les Bucks devraient être à la traîne, ils pourraient se contenter de plus de tirs à longue distance afin de rattraper leur retard, ce qui entraînerait davantage d’opportunités de rebond pour Crowder.

