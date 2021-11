Accessoires de joueur NBA – Suns vs Grizzlies 12 novembre

Ja Morant est dans les discussions MVP et MIP pour commencer la saison en raison de sa qualité. Il y a eu une légère baisse de son jeu momentanément après le début de saison chaud, mais Morant est de retour là où il était il y a quelques semaines. Ja a marqué au moins 30 points lors de matchs consécutifs et a atteint cette marque cinq fois au cours des 11 premiers matchs.

À l’inverse, il est tombé à moins de 24,5 points de Tipico à quatre reprises sur les 11. Il y a donc certainement un risque lorsque l’on considère le potentiel de Ja de frapper le pilier du joueur défini. Cependant, en tant que buteur, Morant a prouvé suffisamment de fois qu’il est capable d’approcher les 30, ce qui me donne suffisamment de confort pour prendre le relais. A la maison aussi ? Enregistre-moi.

