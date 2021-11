Accessoires de joueur NBA – Thunder vs Lakers, 4 novembre

Si vous parcourez la liste des joueurs NBA établis sur la liste OKC, vous n’en trouverez pas plus d’un ou deux. Malgré son âge NBA relativement jeune, Shai est le seul joueur de Thunder dont le nom a du poids dans la ligue. Il affiche en moyenne 22,9 points, 5,1 rebonds et 3,6 passes décisives par match tout en étant le visage de sa franchise au milieu d’une reconstruction.

Compte tenu de la composition de l’alignement du Thunder, il n’y a pas beaucoup de joueurs plus fiables que SGA pour générer de l’offensive. Il aura beaucoup le ballon entre les mains ce soir, comme d’habitude, et il lui sera demandé de livrer une autre performance de calibre superstar pour qu’OKC remporte la victoire sur route à Los Angeles. On ne sait pas s’il produit suffisamment pour aider son équipe à se mettre en colère. Cependant, je m’attends à ce que Shai franchisse la barre des 22 points, ce qu’il a fait lors de quatre des six matchs cette saison.