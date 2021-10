Accessoires de joueur NBA tous les soirs : Nuggets contre Jazz

Si vous choisissez de vous replonger dans la canicule de la pandémie lorsque nos meilleurs moments sportifs sont venus de la bulle d’Orlando, vous vous souviendrez de la série des playoffs NBA entre les Denver Nuggets et l’Utah Jazz. C’était une époque étrange. Donovan Mitchell et Jamal Murray ont échangé des matchs à 50 points et se sont ensuite croisés avec désinvolture après les matchs dans l’un des complexes Disney où ils ont séjourné.

Si vous ne le saviez pas, Denver a remporté cette série après avoir été mené 3-1, ce qui était en quelque sorte sa victoire de série la moins mémorable de ces séries éliminatoires. Le Jazz s’est séparé de la Bulle de manière décevante mais est revenu l’année suivante pour une saison régulière dominante. Pourtant, les séries éliminatoires se sont déroulées et leur ont infligé une autre défaite douloureuse à la fin de la saison.

Cependant, le passé est le passé, et les deux équipes sont toujours dans des positions similaires à celles des prétendants à la Conférence Ouest. Denver et Utah se retrouvent ce soir dans ce qui devrait être un autre match amusant. Nous examinons les accessoires de joueur dont vous devriez profiter.

Le buteur de quatrième année était censé présenter une saison de calibre All-Star alors que Jamal Murray se remet d’une blessure au LCA, mais Porter Jr. a été loin de cela en trois matchs. Il n’a en moyenne que 11,0 points et 4,0 rebonds sur 38,2% de tirs. Le Porter Jr., 23 ans, fait cependant 2,0 à trois points tout en tentant près de six par match. C’est positif compte tenu de ce qui manque actuellement dans d’autres domaines de son jeu. Si MPJ réussissait même légèrement mieux qu’il ne l’a fait jusqu’à présent cette saison, il sera sur la bonne voie pour dépasser la ligne de 2,5 marques à trois points de Tipico Sportsbook.

Traditionnellement, vous obtenez beaucoup d’action Rudy Gobert lorsque le Jazz affronte les Nuggets, car le triple joueur défensif de l’année NBA est l’un des rares joueurs capables de défendre Nikola Jokic à lui seul. Au fur et à mesure que les minutes de Gobert s’accumulent, cela devrait donner lieu à quelques opportunités supplémentaires du côté offensif, ce qui pourrait signifier plus de lobs, de rebonds offensifs et de lancers francs. J’aime que Rudy atteigne 13 points ou plus dans ce match.

Pour quelqu’un d’aussi grand et athlétique qu’Aaron Gordon, vous vous attendriez à ce qu’il soit meilleur qu’une carrière de 6,3 rebonds par joueur. Mais à sa huitième saison NBA, Gordon produit sa deuxième moyenne de rebonds la plus élevée par 36 minutes. Ma meilleure supposition est que Gordon comptera au moins sept planches ce soir. Il affrontera une équipe de jazz qui aime mettre en place une tonne de trois tous les soirs, ce qui signifie qu’il y aura de nombreuses opportunités de longs rebonds pour l’attaquant de saut en hauteur.

Donovan Mitchell, Jordan Clarkson et Joe Ingles – tous sont des gars qui aiment opérer avec le ballon dans leurs mains, bien que pour diverses raisons. Le fait est que Conley Jr. ne domine pas le ballon comme il le faisait à Memphis. Même alors, il n’a jamais été connu pour sa capacité à accumuler des passes décisives. Attendez-vous à ce qu’il reste plus dans un rôle de marqueur ce soir, avec ses opportunités d’aide provenant des fermetures offensives. J’ai Conley Jr. en deçà de 5,5 passes décisives.

