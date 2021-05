Accessoires de joueurs de la NBA, choix de paris et pronostics d’experts ⋆ .

Ce devrait être une autre soirée amusante de basket-ball éliminatoire NBA qui nous attend ce soir. Trois matchs sont prévus au cours de la soirée et chacun mettra en vedette certaines des plus grandes stars de la ligue. Mettez tout cela ensemble et les chiffres de mardi seront une excellente soirée pour placer quelques choix de paris NBA. La chronique d’aujourd’hui présente un quintette de pièces de théâtre couvrant le trio de jeux.

Récapitulatif des accessoires des joueurs de la NBA d’hier

Ce fut un autre succès lundi, alors que nous avons atteint deux de nos trois choix de paris NBA en vedette. Goran Dragic éclipsé 3,5 passes décisives, même en cas de perte de chaleur pour le Heat. Malheureusement, la nature du jeu d’éruption a vu Bobby Portis jouer suffisamment de minutes pour dépasser 8,5 points au total. C’était notre seule perte de la soirée, cependant, comme Carmelo Anthony est tombé en deçà de 2,5 rebonds totaux et a encaissé un ticket plus argent dans le processus.

Les meilleurs accessoires, cotes, choix et prédictions des joueurs de la NBA de ce soir

Kemba Walker sous 4,5 passes décisives

Le premier match de la série Celtics – Nets a été difficile pour Walker. Il a tiré seulement 5 en 16 du sol et a terminé avec 15 points et seulement 2 passes décisives en 27 minutes. Ce total d’aide était identique à la paire qu’il avait dans la victoire du tournoi de play-in des Celtics contre les Wizards de Washington. C’était également la cinquième fois au cours des six derniers matchs auxquels il a joué, dans lesquels il était en deçà de la ligne de paris NBA de 4,5 centimes de ce soir. Au cours de la saison, Walker a récolté en moyenne 4,9 passes décisives par match. Cependant, il est clair que les coéquipiers Marcus Smart et Jayson Tatum sont actuellement les principaux distributeurs de cette infraction. Bien que les moyennes de la saison soient généralement une statistique intéressante pour prédire les accessoires des joueurs de la NBA, la forme récente recommande fortement de jouer ici.

James Harden plus de 1,5 interceptions

Ses tirs de 5 contre 13 depuis le terrain n’ont en aucun cas mis le feu au monde. Cela dit, Harden était partout pour les Nets dans le premier match. Il a failli enregistrer un triple-double, terminant avec 21 points, neuf rebonds, huit passes et quatre interceptions. Cela vaut la peine de tenter une chance sur les chances plus d’argent pour Harden de dépasser une fois de plus 1,5 vols dans le jeu 2.

Harden a effectué en moyenne 1,3 vol par match cette saison et a maintenant décroché plusieurs vols lors de deux de ses trois derniers matchs. Il compte profiter tout au long de cette série du fait que les Celtics ont craché en moyenne 14,0 revirements par match cette saison. Attraper plusieurs vols est plus facile à dire qu’à faire, mais il y a une valeur dans la cote +130 pour Harden de le faire ce soir.

LeBron James plus de 7,5 rebonds

Combien de fois avons-nous vu une équipe dirigée par James perdre le premier match d’une série pour revenir et finalement avancer? Si quelqu’un connaît la différence entre Ben 0-2 et égalité 1-1, c’est James. Oui, des rumeurs circulent au sujet de sa blessure à la cheville. Même ainsi, ce soir se sent comme un grand pour James. Les parieurs sont invités à en profiter en jouant sur la ligne de paris NBA de 7,5 rebonds au total.

James n’a eu aucun mal à dépasser ce seuil lors de la victoire des Lakers sur les Warriors dans le tournoi de play-in. Ses 11 rebonds dans ce match faisaient partie d’une ligne triple-double. En dehors d’un match aberrant dans la finale de la saison régulière, James a obtenu au moins sept planches dans trois de ses quatre matchs joués depuis son retour officiel de l’absence pour blessure. Si Los Angeles doit continuer sa défense de championnat au-delà de ce tour, cela commence avec James remplissant la feuille de statistiques.

Ponts Mikal sous 13,5 points

Les ponts jouent de nombreux rôles vitaux pour les Suns aux deux extrémités du sol. Cependant, étant donné qu’il s’agit des séries éliminatoires de la NBA, il est logique que sa production de score passe au second plan en faveur de l’intensité défensive. Tel était précisément le cas dans le match 1. Bridges a terminé avec seulement 10 points, bien en dessous de sa moyenne de la saison et de la ligne de paris NBA de ce soir de 13,5. Les parieurs devraient chercher à suivre cette tendance et jouer sous le total de ses points.

Comme le montre l’image de l’outil Awesemo OddsShopper ci-dessus, les chances que Bridges atterrisse sous les 13,5 points dans le match de ce soir varient considérablement sur le marché des paris NBA. Assurez-vous de référencer l’outil avant de faire des choix de paris NBA pour assurer une valeur optimale. Bien que Bridges tirait les lumières avant les séries éliminatoires, il affronte maintenant une défense des Lakers qui a accordé le deuxième moins de points par match cette saison. Étant donné que Phoenix a d’autres armes dans Devin Booker, Deandre Ayton, Chris Paul et Jae Crowder disponible, Bridges ne figure tout simplement pas sur lequel il faut compter en tant que sorcier en séries éliminatoires.

Nicolas Batum Plus de 1,5 passes décisives

Bien que les cotes de paris de la NBA pour le total des passes décisives de Batum ce soir ne soient disponibles que sur un bookmaker, il ne faut pas hésiter à sauter dessus. Batum est largement sous-estimé en tant que passeur, même en dehors du poste. Si les Clippers veulent se remettre sur les rails et même remonter cette série avec les Mavericks, le mouvement de la balle sera critique. C’était le Kawhi Leonard et Paul George montrer dans le jeu 1, mais Los Angeles doit impliquer plus de joueurs ce soir. Batum a récolté en moyenne 2,2 passes décisives par match cette saison. Il a eu une paire lors de la défaite du premier match en jouant 32 minutes. Les chances plus d’argent de parier sur une performance répétée qui serait simplement à égalité avec la valeur moyenne de son cri de saison.

