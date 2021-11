Accessoires HomeKit à vérifier

De temps en temps, le vidéaste de MacRumors, Dan, rassemble certains de ses produits pour la maison préférés qu’il utilise. Nous avons un autre volet de notre série HomeKit, cette fois avec des appareils de Lutron, Belkin, Sonos, et plus encore.

Vous pouvez tout voir en action dans la vidéo, et nous avons des liens et une brève description des produits ‌HomeKit‌ ci-dessous.

Interrupteurs Lutron Caseta (195 $ pour un ensemble) – Il peut être coûteux d’échanger des ampoules pour tout l’éclairage de votre maison, mais avec l’interrupteur d’éclairage intelligent Caseta et le gradateur de Lutron, vous pouvez câbler votre maison pour ‌HomeKit‌ avec un minimum d’effort. Vous avez besoin d’un pont pour les appareils Caseta, il est donc préférable de les acheter en kit si vous remplacez plusieurs interrupteurs.

Lutron Serena Smart Stores (600 $) – Bien que ce ne soit pas bon marché, si vous voulez une maison HomeKit‌, Lutron fabrique une série de Serena Smart Shades qui peuvent être contrôlés à l’aide de ‌HomeKit‌. Vous devrez payer quelque part environ 600 $ par fenêtre, c’est donc une amélioration de l’habitat coûteuse.

Contrôleur de scène de scène Wemo (50 $) – Le contrôleur de scène de scène Wemo à plusieurs boutons peut être utilisé pour contrôler n’importe quel accessoire ‌HomeKit‌ avec ses boutons assignables.

Ventilateur de plafond Hunter (180 $) – Les ventilateurs de plafond compatibles HomeKit de Hunter sont étonnamment abordables et peuvent être contrôlés avec Siri, ce qui en fait un ajout utile à la maison intelligente. Le prix commence à 180 $ pour l’Aerodyne, mais il existe également des modèles haut de gamme.

Barre de son Sonos Beam – (449 $) Sonos a récemment publié son Beam de deuxième génération, conçu pour fonctionner avec un téléviseur. Il est compatible avec AirPlay 2, il apparaît donc dans l’application Home et peut être utilisé avec d’autres haut-parleurs ‌AirPlay‌ 2 comme le HomePod.

AccueilPod mini (99 $) – Un HomePod mini est un composant essentiel pour une configuration ‌HomeKit‌ car il peut servir de Home Hub, il fonctionne avec les appareils Thread et il prend en charge les commandes ‌Siri‌. Apple vient de sortir le ‌HomePod mini‌ dans une sélection de nouvelles couleurs, c’est donc le bon moment pour acheter.

Vous avez un appareil ‌‌HomeKit‌‌ préféré que nous avons omis ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous pourrons le souligner dans une future vidéo ‌‌HomeKit‌‌.

