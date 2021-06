Accessoires indispensables pour un MacBook dont vous devez disposer pour en tirer le meilleur parti | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro se vendent très bien, et de plus en plus de gens possèdent des ordinateurs Apple. Si vous êtes un nouvel utilisateur d’ordinateurs portables Apple, vous serez intéressé par ces accessoires indispensables.

L’arrivée de les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro avec processeurs M1 a amené de nombreuses personnes à remarquer que ces ordinateurs portables fonctionnent bien avec des performances optimales et ne génèrent pratiquement pas de chaleur.

Si l’on ajoute que les prix du MacBook Air avec M1 est sur le terrain, seulement 933 euros, et ceux du MacBook Pro avec puce M1 à seulement 1 197 euros, voire pour beaucoup moins parfois, plus de gens vont dans le monde d’Apple. Si vous venez d’un vieil ordinateur portable ou d’un PC, vous aurez sûrement besoin d’accessoires comme ceux-ci.

Même si vous avez un modèle de génération précédente, certains accessoires, tels que des housses de protection, ne sont plus valables pour les modèles plus récents car ils présentent des changements de taille petits mais substantiels. Ils n’ont également que des ports USB-C, ce qui peut parfois être un casse-tête.

Ces accessoires sont les meilleurs et les plus importants que vous devriez avoir si vous possédez un MacBook Air ou un MacBook Pro.

Vous pouvez y accéder dans des magasins comme Amazon, où ils ont généralement les prix les plus bas. De plus, avec Amazon Prime, vous pouvez bénéficier d’une livraison gratuite et rapide pour la grande majorité des produits.

Concentrateur USB-C

Hub USB-C 8 en 1 Vava pour 32 euros chez Amazon

Bienvenue dans le monde des accessoires USB-C car tous les ordinateurs portables Apple, pour l’instant, n’utilisent que des ports USB-C. Et dans les modèles les moins chers, ils n’ont que 2 ports, ce qui rend plus difficile la connexion d’accessoires et de périphériques.

Les concentrateurs USB-C ne sont pas seulement un produit nécessaire, ils sont le premier produit que vous devriez acheter avec un MacBook. Il y a des centaines de modèles dans chaque magasin d’accessoires, mais Nous recommandons ce hub Vava USB-C pour plusieurs raisons.

La raison la plus importante est qu’en plus d’avoir des ports USB traditionnels et un lecteur de carte SD et microSD, il dispose également d’une connexion HDMI à 30 FPS pour connecter un moniteur et d’un port Ethernet 1 Gigabit pour se connecter à Internet via un câble.

Tous les hubs n’ont pas de port Ethernet pour économiser de l’espace, mais ce hub Vava ne coûte qu’un peu plus de 32 $.

Support pour ordinateur portable

Support d’ordinateur portable Omoton pour 27,99 euros

Si vous allez passer beaucoup de temps à travailler ou à étudier avec un MacBook, quel que soit le modèle, vous commencerez probablement à créer une mauvaise habitude de trop vous tourner vers lui, ce qui peut causer des maux de dos. La meilleure solution est de garder l’ordinateur portable au niveau des yeux et ainsi de maintenir une position droite.

Pour atteindre cette position, vous aurez besoin d’un support d’ordinateur portable comme celui-ci. La meilleure option est celle-ci Support fixe Omoton car il est stable et dur. Parfait pour les ordinateurs portables entre 10 et 15,6 pouces et en aluminium. Parfait pour travailler devant l’ordinateur portable ou si vous l’utilisez en combinaison avec un écran externe.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 25 euros en argent et noir.

Support portable pour notebook VersionTECH pour 11,99 euros

Une autre option plus appropriée pour les personnes qui utilisent leur ordinateur portable dans différentes situations et lieux, comme à la maison ou au bureau, est un support portable et pliable. L’avantage est que vous pouvez régler la hauteur et l’angle de l’ordinateur portable, mais également le fermer et l’emporter avec vous où vous le souhaitez.

Ce support VersionTECH est parfait pour les ordinateurs portables entre 10 et 15,6 pouces et coûte moins de 12 euros.

AirPods Pro

L’un des meilleurs accessoires que vous pouvez acheter pour votre nouveau MacBook Pro ou MacBook Air est le casque sans fil. Vous allez en avoir plus besoin que vous ne le pensez en cette ère d’appels vidéo constants, que ce soit pour travailler, étudier ou parler avec votre famille et vos amis.

Les écouteurs Apple sont ceux qui fonctionnent le mieux avec ces ordinateurs portables car ils font partie de leur écosystème. Si vous les configurez avec, par exemple, un iPhone, ils apparaîtront automatiquement sur votre Mac et vous pourrez basculer entre les appareils en un seul clic.

Les AirPods Pro sont les écouteurs les plus avancés et actuellement ceux avec le meilleur rapport qualité-prix. Ils ont une annulation active du bruit, une batterie de lecture de 5 heures et un boîtier de charge sans fil qui vous donnera jusqu’à 24 heures d’utilisation.

Sur Amazon, ils sont en vente à 199 euros, soit une remise de 80 euros par rapport à leur prix officiel de 279 euros. Mais vous pouvez toujours trouver la meilleure offre chez ce vendeur reconnu sur eBay pour seulement 176 euros. Ils sont totalement originaux, envoyés avec une facture et depuis l’Espagne.

Adaptateur USB-C magnétique

Adaptateur magnétique pour port USB-C Elecjet pour 24,99 euros

L’une des meilleures inventions à venir sur les ordinateurs portables Apple a été MagSafe, un système magnétique pour charger l’ordinateur portable qui vous permettait de tenir fermement le câble mais qui se séparait s’il y avait de la tension, par exemple si quelqu’un trébuche sur le câble il ne jette pas votre cher ordinateur portable au sol, il se déconnecte.

Mais avec les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro, Apple a remplacé tous les ports par USB-C. Heureusement, il existe des accessoires qui vous donnent quelque chose de similaire à MagSafe même si vous avez un modèle uniquement avec USB-C.

Cet adaptateur magnétique Elecjet Il comporte deux parties, une connexion magnétique qui se connecte à un port USB-C en permanence et une autre qui se connecte au câble de chargement USB-C. Le fonctionnement sera le même que celui de l’ancien MagSafe.

Son prix est de 24,99 euros sur Amazon et il peut être l’un de ces accessoires qui peuvent sauver votre ordinateur portable de l’abîme si jamais vous trébuchez sur le câble de charge.

Chargeur d’ordinateur portable USB-C compact

Le chargeur USB-C des ordinateurs portables Apple est assez gros et obsolète. Sa puissance est de 61 W bien que l’ordinateur portable n’utilise pas toute la puissance lorsqu’il est en charge. Si vous ne pouvez plus transporter ce chargeur, il existe des options tout aussi puissantes mais plus légères et plus compactes.

Les chargeurs à technologie GaN ont considérablement réduit la taille de ces chargeurs. Par exemple ceci Chargeur Choetech 61W il est capable de transporter le MacBook le plus moderne et est plus petit que l’original d’Apple.

Son prix n’est que de 29,99 euros et la livraison est gratuite depuis Amazon.

Une autre option est le Chargeur mural Belkin 60 W GaN, l’un des fabricants de périphériques et d’accessoires préférés d’Apple qui ne coûte que 32 euros.

