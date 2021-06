Accessoires Mophie MagSafe pour tout iPhone – Examen

in

Mophie est sorti avec sa gamme d’accessoires compatibles MagSafe pour iPhone 12. Mais il est allé au-delà en créant des adaptateurs Snap pour apporter la fonctionnalité MagSafe à tous les iPhones (et même les smartphones Android). Voici notre revue complète des accessoires Snap et Snap+ Mophie MagSafe.

Avec cette nouvelle gamme, Mophie offre le design et la qualité pour lesquels elle s’est bâtie une réputation. Et de la double fonctionnalité du support d’aération sans fil Snap+ au tissu doux du Snap+ Juice Pack Mini aux adaptateurs Snap ouvrant le monde MagSafe à tous les propriétaires d’iPhone, il est clair que beaucoup de réflexion et d’attention aux détails ont été consacrées à la création du Série Snap.

Commençons par la possibilité d’apporter la commodité MagSafe à n’importe quel appareil. Bien que vous puissiez acheter les adaptateurs Snap seuls, tous les accessoires Mophie Snap incluent également un adaptateur Snap.

La gamme Mophie MagSafe examinée

Adaptateurs instantanés

Bien que les adaptateurs Snap de Mophie fonctionnent avec n’importe quel smartphone, ils peuvent être plus convaincants pour l’iPhone 8/X et les versions ultérieures, car ils sont dotés d’une charge sans fil.

J’ai testé l’adaptateur Snap sur mon ancien iPhone X et la solution de Mophie propose un guide d’installation facile à utiliser pour s’assurer que la bague magnétique est centrée à l’arrière de votre appareil. Mophie utilise un adhésif 3M pour une fixation solide. Il est important de prendre son temps pour l’installation car il s’agit d’une application unique (et n’oubliez pas de nettoyer d’abord l’arrière de votre smartphone).

L’adaptateur MagSafe Snap est très fin et pratique, il a presque exactement la même épaisseur que la bosse de l’appareil photo sur quelque chose comme l’iPhone X. Cela signifie qu’il n’y a plus d’oscillation lorsqu’il est allongé.

Une chose à garder à l’esprit, cet accessoire fonctionne mieux si vous n’utilisez pas de coque avec votre iPhone 11 ou antérieur ou d’autres smartphones. J’ai mis un étui (en cuir d’Apple) après avoir installé l’adaptateur Snap et il est suffisamment fin pour ne pas trop bomber. Cependant, la connexion magnétique n’est pas aussi forte à travers un boîtier, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit. Mais le chargement sans fil fonctionnait toujours pour moi lors de l’utilisation de l’adaptateur Snap et d’un étui.

Les adaptateurs Snap sont livrés en pack de 2 pour 19,95 $ seuls. Mais l’adaptateur Snap est également inclus avec les accessoires Snap ci-dessous.

Snap+ Jus Pack Mini

J’étais ravi d’essayer le Snap+ Juice Pack Mini après l’avoir vu dévoilé et cela n’a pas déçu. C’est de loin la meilleure batterie portable compatible MagSafe que j’ai utilisée pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, c’est vraiment bien que Mophie utilise une finition en tissu doux et durable. Cela lui donne une sensation vraiment confortable dans la main (la plupart des autres options sur le marché utilisent une finition en plastique dur). Le tissu est également utilisé à l’arrière du Snap+ Juice Pack Mini afin de ne pas rayer votre iPhone.

Une autre grande victoire est la façon dont la mince Mophie a pu le faire. Alors que certaines batteries compatibles MagSafe ressemblent à une petite brique à l’arrière de votre iPhone, Mophie a pu contenir la même capacité de 5 000 mAh qui est devenue la norme dans un emballage proche de la profondeur de 7,4 mm de l’iPhone 12.

Le bas du Snap+ Juice Pack Mini comprend un port USB-C pour recharger, un bouton d’alimentation et quatre LED pour l’état de la batterie.

Avec mon iPhone 12 Pro, j’ai obtenu une charge complète et un peu plus de Snap+ Juice Pack Mini et il se recharge avec le câble USB-C inclus en environ deux heures après avoir été vide. Il a une puissance maximale de 7,5 W, vous n’obtenez donc pas une sortie officielle MagSafe de 15 W, mais je ne pense pas que nous ayons vu arriver une batterie portable compatible MagSafe capable de fournir cela.

Offrant un design haut de gamme et la construction la plus fine que j’ai vue pour une batterie compatible MagSafe de 5 000 mAh, je pense que 49,95 $ est un bon prix pour cet accessoire pratique. Et il est livré avec un adaptateur Snap pour ceux qui n’ont pas d’iPhone 12.

Support d’évent sans fil Snap+ et support d’évent Snap

Il existe deux supports de voiture dans la gamme compatible Mophie MagSafe, tout d’abord, regardons le support de ventilation sans fil Snap+.

Au lieu de simplement travailler dans votre voiture, Mophie a utilisé une conception pratique à double fonction où il utilise le chargeur sans fil Snap+ amovible pour s’insérer dans le support de ventilation. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser dans la voiture ainsi que dans votre maison, bureau, etc.

Le support de ventilation sans fil et le support de ventilation ont tous deux une rotule flexible mais solide, ce qui les rend faciles à régler et à utiliser dans presque tous les véhicules. Et la pince à ressort à l’arrière s’adapte aux évents horizontaux et verticaux.

Le support de ventilation sans fil Snap+ est livré avec le support de ventilation, le chargeur sans fil Snap+, l’alimentation USB-C vers 12 V et l’adaptateur Snap pour 49,95 $. Le Snap Vent Mount (sans charge) est au prix de 29,95 $.

Chargeur sans fil Snap+

Comme indiqué ci-dessus, Mophie a opté pour un design épuré et entièrement noir pour son chargeur sans fil Snap + (34,95 $). Il est compatible MagSafe et offre une charge de 7,5 W pour les iPhones et jusqu’à 15 W pour les appareils Android.

Il dispose d’une connectivité USB-C avec une longueur de câble de 3,4 pieds (1,05 mètre).

Si vous l’achetez seul, le principal avantage est l’esthétique noire par rapport au design blanc que vous obtenez avec Apple et d’autres chargeurs officiels MagSafe. Il y a le compromis d’une charge de 7,5 W par rapport à une charge MagSafe officielle de 15 W, mais vous bénéficiez également de l’avantage de travailler avec le support d’aération sans fil Snap+.

Les accessoires Mophie MagSafe arrivent bientôt

Le support sans fil Snap+ et le support Powerstation Snap+ rejoindront également bientôt la gamme MagSafe de Mophie. Le support sans fil présente une esthétique noir/gris épurée qui fonctionne avec MagSafe en mode portrait ou paysage.

Pendant ce temps, le support Snap+ Powerstation offre une capacité de 10 000 mAh, une connectivité MagSafe, une béquille pratique et même un filetage de trépied 1/4 – 20.

