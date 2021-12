Accident brutal lors de la course de F2 à Djeddah

12/05/2021

Le à 18:29 CET

Le Grand Prix d’Arabie Saoudite a connu son premier choc ce dimanche dans la course principale de Formule 2, prélude à l’essai de F1 prévu à 18h30. Un accident très violent dans lequel ils ont été impliqués Théo Pourchaire et Enzo Fittipaldi Au départ, il obligea l’action à s’arrêter sur la dangereuse piste de Djeddah dès l’extinction des feux. Il n’y a toujours pas de nouvelles officielles sur le statut des deux pilotes, qui ont été transférés à l’hôpital et sont conscients.

Pourchaire Il est parti de la deuxième ligne de la grille et la voiture de l’équipe ART s’est arrêtée au départ. Les premières voitures ont réussi à l’esquiver, mais le Brésilien Enzo Fittipaldi iIl a heurté violemment l’arrière de la voiture du Français, s’est élevé dans les airs et a tourné sur lui-même.

Dans le premier communiqué de la FIA, il est précisé que « Les deux pilotes ont été pris en charge immédiatement par les équipes médicales et d’urgence. Tous deux étaient conscients et ont été transférés par ambulance et hélicoptère à l’hôpital des Forces armées du Roi Fahd à Djeddah ».

A la reprise de la course, raccourcie à cinq tours et avec un nouveau drapeau rouge, le leader du championnat s’est imposé, Oscar Piastri.Résultats:

1 Oscar Piastri Italie Prema Powerteam

2 Robert Shwartzman Prema à 1 100

3 Ralph Boschung Campos Racing à 2 700

4 Guan Yu Zhou UNI-Virtuose à 3 000

5 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi à 4 400

6 Jüri Vips Hitech Racing à 4 800

7 Grand Prix Christian Lundgaard ART à 6 000

8 Marcus Armstrong DAMS à 6 100

9 Liam Lawson Hitech Racing à 6 500

10 Dan Ticktum Carlin à 9 400