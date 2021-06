Accident d’autobus scolaire à Inverness: Sept et neuf ans parmi les blessés après une collision d’horreur | Royaume-Uni | Nouvelles

Samedi, un bus transportant 39 personnes s’est écrasé avec une Skoda Octavia argentée conduite par une femme de 45 ans avec deux passagers, âgés de neuf et sept ans. Les services d’urgence se sont rendus sur les lieux et le conducteur de la voiture a été transporté d’urgence à l’infirmerie royale d’Aberdeen avec des blessures graves.

Les deux passagers et un homme de 48 ans, le coconducteur du bus, ont également été grièvement blessés et ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Raigmore.

Le reste des passagers impliqués dans l’accident – dont le conducteur de 64 ans et 36 élèves du secondaire et leur enseignant – n’ont pas été grièvement blessés.

Ils n’ont pas eu besoin de soins médicaux, a confirmé la police écossaise.

L’inspecteur Greg Dinnie de l’Unité de police routière a déclaré : « Il s’agissait d’un grave accident impliquant quatre adultes et trente-neuf enfants qui se trouvaient dans le bus et dans une Skoda Octavia.

«Nos enquêtes sur la cause de la collision se poursuivent et j’exhorte tous ceux qui ont vu ce qui s’est passé et n’ont pas encore parlé aux agents à se manifester.

«Je demanderais également aux automobilistes qui utilisaient l’A9 vers 16 h 45 et qui enregistraient peut-être via des appareils de tableau de bord de vérifier leurs systèmes et de nous fournir toute séquence pertinente dès que possible.

«La route a été fermée pendant environ 10 heures pour permettre à nos enquêtes sur les accidents d’être menées.

“Je tiens à remercier le public pour sa patience pendant que cela se déroulait.”

Les chaussées en direction nord et sud ont été fermées pour enquête sur l’accident.

On pense que quatre équipes de pompiers ont été appelées car l’un des véhicules était en feu à la suite de l’accident.

Ils ont réussi à éteindre les flammes vers 19h20.

Les images de la scène montrent de la fumée s’échappant d’une voiture en flammes.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Il y a des blessures graves impliquant les occupants des deux véhicules.

« Les blessés ont été emmenés dans les hôpitaux concernés. »

La Charity Air Ambulance (SCAA) écossaise a confirmé que l’une des victimes avait été transportée par avion à l’infirmerie royale d’Aberdeen.

La police lance un appel à toute personne ayant des informations à contacter.