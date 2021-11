Accident de Bedford: horreur du rond-point Black Cat alors que deux morts après l’incendie d’une voiture, d’une camionnette et d’un camion | Royaume-Uni | Nouvelles

Les équipes d’urgence ont été appelées ce matin à la suite de rapports faisant état d’une collision entre trois véhicules sur l’A421 entre le rond-point Black Cat et l’A428. La police du Bedfordshire a déclaré que l’incident s’était produit peu avant 8 heures du matin sur la chaussée en direction ouest et impliquait une camionnette, une voiture et un poids lourd.

La force a confirmé que les véhicules avaient pris feu et que deux personnes ont par la suite été déclarées mortes sur les lieux.

La police du Bedfordshire a déclaré qu’un homme de 27 ans avait été arrêté en lien avec l’incident.

Des agents spécialisés restent sur les lieux pendant qu’une enquête est menée.

Les deux côtés de la chaussée de l’A428 au rond-point Black Cat resteront fermés pour le reste de la journée.

« Les proches parents ont été informés et sont soutenus par des agents spécialement formés.

« Il s’agit d’une récupération complexe alors que des agents spécialisés travaillent avec des collègues d’autres services d’urgence pour établir les circonstances, de sorte que les chaussées en direction ouest et en direction est entre l’A428 et le rond-point Black Cat resteront fermées aujourd’hui. »

Le sergent David Burstow, qui dirige l’enquête, a exhorté toute personne disposant d’informations à se manifester.

Il a déclaré: «Nos pensées vont aux familles des personnes impliquées en ce moment.

« Nous travaillons dur pour établir les circonstances de la collision et demandons que si vous voyagez vers l’ouest ou vers l’est ce matin et que vous avez des images de la dashcam, veuillez vous présenter. »

Toute personne disposant d’informations est invitée à appeler le 101 ou à contacter la police du Bedfordshire via le site Web de la force, citant l’opération Mabel.

National Highways a exhorté les automobilistes dans les deux sens sur l’A421 à suivre la déviation.

Les conducteurs circulant sur le tronçon en direction ouest doivent suivre l’A1 en direction sud depuis le rond-point Black Cat.

Les automobilistes voyageant en direction de l’est doivent quitter l’A421 à la jonction Cardington Cross et prendre l’A603.

Il s’agit d’une nouvelle en développement, d’autres suivront.