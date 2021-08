Pendant des mois, et avant qu’ils ne commencent à s’accumuler, deux préoccupations dominaient les bureaux des Dallas Mavericks. La première, celle à laquelle la prolongation de Luka Doncic n’a pas échappé. Cela semblait être une chose sûre, mais rien n’est dans la NBA. Le second, mieux entourer le joueur slovène. Opération Doncic, pour ne citer […] More