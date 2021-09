Accident de Carlos Sainz dans le troisième style libre des Pays-Bas

09/04/2021

Act à 12:41 CEST

Carlos Sainz a joué dans le premier drapeau rouge de la journée lors des troisièmes essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote madrilène, qui a terminé deuxième des FP2 hier, s’est écrasé à grande vitesse et a détruit sa Ferrari lorsqu’il a heurté les barrières de sécurité au virage 3 de Zandvoort. Heureusement, Carlos a pu sortir de la voiture de son propre pied et a rapporté par radio qu’il allait parfaitement bien malgré le coup violent.

Sainz est arrivé très vite à l’entrée du virage 3, perdre la zone arrière de la voiture et s’écraser sans remède. Au moment de son accident, Carlos était à la 5e place, 0,2 seconde après Alonso, qui est le plus rapide jusqu’à présent en Essais libres 3, faute de monter le pneu tendre et les Mercedes et Red Bull commençant à signer leurs meilleurs tours.

La Ferrari de Sainz et les pièces détachées de la voiture ont été retirées très rapidement et la séance a repris en quelques minutes, avec une demi-heure de répétitions à venir.

Carlos Sainz, droit au mur au virage 3 ! Votre Ferrari a été tellement touchée ! Ainsi est arrivé le premier drapeau rouge samedi à Zandvoort # DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/iPWUu6JWmi – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 4 septembre 2021