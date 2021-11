Accident de la route à Nadia: le Premier ministre Narendra Modi annonce Rs 2 lakh à titre gracieux pour le plus proche parent du défunt

Au moins 18 personnes ont été tuées lors d’un cortège funèbre lorsqu’un véhicule a percuté un camion à l’arrêt dans le district tôt dans la journée.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une ex-gratia de Rs deux lakhs chacun du Fonds national de secours du Premier ministre (PMNRF) pour les proches de ceux qui ont perdu la vie à cause de l’accident de la route dans le district de Nadia au Bengale occidental. Le bureau du Premier ministre a déclaré que Rs 50 000 seraient remis aux blessés. Le Premier ministre Modi a exprimé son chagrin face à l’accident. Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il était extrêmement peiné par la perte de vies humaines dans l’accident dans le district de Nadia au Bengale occidental et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« Extrêmement peiné par les pertes de vies humaines dues à un accident de la route à Nadia, au Bengale occidental. Mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent au plus tôt », a déclaré le Premier ministre Modi dans un tweet.

Le PM @narendramodi annonce une ex gratia du PMNRF pour les victimes d’un accident de la route à Nadia, au Bengale occidental Détails : https://t.co/EJ9AoWAyQb@PMOIndia @PIB_India pic.twitter.com/222vDqrk2g – PIB à Meghalaya (@PIBShillong) 28 novembre 2021

Au moins 18 personnes ont été tuées lors d’un cortège funèbre lorsqu’un véhicule a percuté un camion à l’arrêt dans le district tôt dans la journée, a déclaré un officier de police. Les victimes comprenaient six femmes et un enfant, a-t-il déclaré.

Un mini-camion, transportant plus de 35 personnes et la bière, a heurté un autre camion chargé de pierres garé sur un côté d’une route nationale à Hanskhali vers 3 heures du matin, tuant 12 personnes sur le coup, a expliqué l’officier. Six autres ont succombé à leurs blessures sur le chemin de l’hôpital ou pendant un traitement. Selon le policier, une faible visibilité due au brouillard pourrait avoir conduit à l’accident, a rapporté la PTI. L’un des blessés a déclaré que lui et d’autres se dirigeaient vers le lieu de crémation de Nabadwip depuis Chakdah lorsque l’accident a eu lieu.

Je prie pour les âmes perdues de l’horrible accident de la route à Bagula, Nadia. Transmettez mes condoléances aux personnes endeuillées. pic.twitter.com/eVkvv77Jjx – Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) 28 novembre 2021

La population locale et la police ont transféré les blessés à l’hôpital général de Shaktinagar, où les médecins, après avoir examiné leur état, ont orienté les blessés vers un autre établissement médical de Krishnanagar.

