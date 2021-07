Accident de l’A40 : deux morts après l’accident d’un camion et d’une camionnette dans le Carmarthenshire Wales | Royaume-Uni | Nouvelles

L’A40 a été fermée pendant près de 10 heures dans les deux sens entre Llandeilo et Dryslwn dans le Carmarthenshire, dans le sud du Pays de Galles, après le choc frontal. Il s’agissait d’un camion plateau vert Daf et d’une camionnette blanche Ford Transit.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux, mais les deux conducteurs – un homme de 62 ans et un homme de 40 ans – sont décédés des suites de leurs blessures. Une jeune fille a été transportée par avion à l’hôpital, mais ses blessures ne sont pas considérées comme graves, rapporte Wales Online.

La police est restée sur les lieux tout au long de jeudi après-midi et jeudi soir pour mener des travaux d’enquête, et des équipes de pompiers de Llandeilo et de Carmarthen, des ambulanciers paramédicaux et des médecins de la Wales Air Ambulance étaient également sur place.

Les noms des deux conducteurs tués n’ont pas été divulgués à ce stade et leurs familles sont soutenues par des agents spécialisés.

Un porte-parole de la police de Dyfed-Powys a déclaré: “Nous lançons un appel à témoins ou à toute personne possédant des images de dashcam pouvant aider notre enquête sur une collision grave sur l’A40 près de Llandeilo, vers 12h20 le jeudi 8 juillet.

“Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les agents dans leur enquête, y compris toute séquence de dashcam de véhicules avant ou pendant la collision, est priée de les signaler à la police de Dyfed-Powys, soit en ligne, en envoyant un courrier électronique à 101@dyfed-powys.pnn. police.uk, ou en appelant le 101.”

L’enquête se poursuit.