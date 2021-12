Accident de Southport : Deux retraités tués dans l’accident d’Audi dans le Merseyside | Royaume-Uni | Nouvelles

Le conducteur impliqué s’est arrêté sur les lieux et aide la police dans ses enquêtes à Southport, Merseyside.

Marie, décrite comme une « femme spéciale » était une arrière-grand-mère.

Sa famille accablée de chagrin a déclaré dans un communiqué: « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre maman, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur et tante spéciale, Marie (Mary) Cunningham.

« Marie était une personne extraordinaire qui vivait et aimait sa famille et qui nous manquera tous les jours.

« Notre famille tient à remercier les membres du public qui se sont arrêtés pour donner les premiers soins et assistance à Marie et Grace au moment de l’incident. »

Le fils et la fille de Grace ont déclaré : « C’est avec une profonde tristesse que Caroline Clarke et Victor Foulds annoncent le décès tragique et soudain de leur mère Grace Foulds, âgée de 85 ans.

« Grace, qui vivait sur Palatine Road (à Southport), était un membre populaire de la communauté de Birkdale ainsi qu’un habitué de l’église St Joseph. Elle manquera beaucoup à toute sa famille et à ses nombreux amis.

« Notre famille souhaite transmettre ses remerciements aux services d’urgence et au personnel de l’hôpital de Southport. »

La police de Merseyside a ouvert une enquête sur l’accident et a lancé un appel à témoins.