Accident de tramway à Wolverhampton : des retards et un adolescent blessés dans un écrasement en ville | Royaume-Uni | Nouvelles

Les services d’urgence se sont précipités à Wolverhampton, dans les West Midlands, après qu’un tramway et une voiture sont entrés en collision vers 6h30. L’adolescente, qui aurait voyagé dans la voiture, a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle reste dans un état « mettant sa vie en danger ».

Un adolescent a également été soigné pour des blessures, qui ne sont pas considérées comme graves, et a également été transporté à l’hôpital.

Le réseau de tramway Midland Metro a été suspendu entre Wolverhampton St George’s et The Royal dans le quartier Horseley Fields de la ville pendant que l’accident était dégagé.

Et Black Country Live rapporte qu’il y a eu d’énormes retards de circulation après le crash.

Un grand rond-point a été bloqué dans le centre-ville et la circulation a été déviée sur l’A41 – Bilston Road – qui a ensuite traversé le centre-ville et la zone de Monmore Green.

Un suspect a été arrêté parce qu’il était soupçonné de conduite en état d’ivresse en lien avec l’incident.

Une porte-parole de West Midlands Ambulance Service a déclaré: “Nous avons été appelés à 6h32 pour signaler une collision impliquant une voiture et un tramway à la jonction de Bilston Street et Piper’s Row, Wolverhampton. Nous avons envoyé deux ambulances, deux agents paramédicaux, un MERIT médecin de traumatologie et ambulancier paramédical de soins intensifs et la voiture de soins intensifs Midlands Air Ambulance.

“À leur arrivée, les équipes ont trouvé une adolescente dans un état potentiellement mortel. Le personnel a travaillé rapidement pour administrer des soins de traumatologie avancés à la patiente sur les lieux et en route vers l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham.

“Le deuxième occupant de la voiture, un adolescent, a été soigné pour des blessures que l’on ne croyait pas graves et a été transporté à l’hôpital de New Cross.”

Un porte-parole du service d’incendie de West Midlands a déclaré: “Nous avons été appelés à 6h39 le jeudi 16 septembre pour signaler une collision routière entre une voiture et un tramway.

“Cinq pompiers de la gare de Wolverhampton ont assisté à l’incident avec des collègues de la police des West Midlands et du service d’ambulance des West Midlands.

“Le conducteur de la voiture a pu se dégager avant l’arrivée de nos pompiers. Sur les conseils des ambulanciers, nous avons aidé une passagère enceinte, qui n’était pas piégée par des blessures, de la voiture qui a été transportée à l’hôpital Queen Elizabeth, et la voiture a été rendue en sécurité par nos pompiers.”

Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: “Une adolescente a été transportée à l’hôpital avec de graves blessures à la tête après que la voiture dans laquelle elle voyageait a heurté un tramway à Wolverhampton ce matin.

“Un passager du tramway a également été légèrement blessé.”

Le réseau du métro des Midlands, inauguré en 1999, relie Wolverhampton à Birmingham à l’est.

Les travaux d’extension de la ligne vers le quartier d’Edgbaston à Birmingham touchent à leur fin.

Mais des travaux de construction bruyants se sont poursuivis jusqu’aux petites heures du matin en été, provoquant la colère des habitants du centre-ville incapables de dormir.