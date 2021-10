Accident de voiture à Perham Down : deux adolescents sont morts après le crash d’une Renault Clio sur le chemin de la fête d’Halloween | Royaume-Uni | Nouvelles

Un homme de 18 ans et une femme de 19 ans ont été déclarés morts sur les lieux à Perham Down, près de Tidworth, Wilts, après que la Renault Clio dans laquelle ils se trouvaient se soit écrasée contre un arbre. Même si des médecins spécialistes des ambulances aériennes du Dorset et du Somerset, qui ont été appelés pour l’accident mortel, ont opéré au bord de la route, ils n’ont pas pu sauver les deux adolescents, qui portaient des costumes et du maquillage d’Halloween. Quatre autres hommes ont été blessés.

Cela s’est passé vers 22h15 vendredi.

Les équipes de pompiers du Dorset et du Wiltshire et du service de sauvetage et du service d’incendie et de sauvetage du Hampshire et de l’île de Wight ont assisté à l’incident.

Un porte-parole des services d’incendie et de secours du Dorset et du Wiltshire a déclaré: « Nous avons reçu un appel du service d’ambulance.

« Nous avons été appelés pour une voiture renversée avec des personnes piégées. »

Des témoins auraient tiré les occupants de la voiture, des soldats d’une caserne voisine étant également impliqués.

Les quatre hommes blessés sont âgés de 19, 20, 27 et 29 ans.

Deux d’entre eux ont dû être emmenés à l’hôpital Southmead de Bristol, un par ambulance aérienne, en raison de blessures mettant leur vie en danger.

L’un des hommes a subi des blessures graves tandis que le quatrième homme a subi des blessures mineures.

Un porte-parole de la police du Wiltshire a déclaré: « Vers 22 heures, nous avons répondu à la collision routière impliquant une Renault Clio qui avait heurté un arbre après avoir quitté la route.

« Nous avons le regret d’annoncer qu’un homme de 19 ans et une femme de 18 ans ont été déclarés morts sur les lieux.

« Leurs plus proches parents ont été informés et nos pensées les accompagnent en cette période incroyablement difficile.

« Deux autres hommes qui se trouvaient dans le véhicule, âgés de 27 et 19 ans, ont tous deux été transportés à l’hôpital avec des blessures mettant leur vie en danger, tandis qu’un homme de 29 ans a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves, mais pas considérées comme mettant sa vie en danger. et un homme de 20 ans est également allé à l’hôpital avec des blessures mineures.

« La route restera fermée pendant plusieurs heures pendant que notre enquête se poursuit. »

Un certain nombre de personnes à l’intérieur de la voiture seraient des membres des forces armées, mais le ministère de la Défense n’a pas pu confirmer. Il a déclaré: « Nous sommes au courant de l’incident.

« La police du Wiltshire enquête, nous ne sommes donc pas en mesure de donner plus de détails pour le moment. »