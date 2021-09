Accident entre Hamilton et Verstappen, “incident de course, pas de danger” · .

Fernando Alonso a minimisé la collision de fin de course entre les prétendants au championnat de Formule 1 dimanche, la décrivant comme un incident de course qui ne présentait aucun danger.

Des images de la roue arrière droite de Max Verstappen passant près du casque de protection de Lewis Hamilton ont soulevé des inquiétudes en matière de sécurité. Cependant, Alonso pense que la faible vitesse de l’accident impliquait moins de risques par rapport à leur précédente collision dans le virage à grande vitesse Copse de Silverstone.

Les commissaires sportifs ont tenu Verstappen pour responsable de la collision et lui ont infligé une pénalité de trois places sur la grille pour la course à venir. Cependant, Alonso a décrit l’accident comme un “incident de course”.

“Je viens de regarder l’incident et cela semble une position malheureuse, un virage et un trottoir”, a expliqué Alonso dimanche soir à Monza. “La voiture saute un peu et ils ont juste touché pneu avec pneu et le caoutchouc fait une voiture [fly].

« Mais c’est à basse vitesse, ils sont à 30 ou 40 km/h, il n’y a pas de danger, il n’y a rien. Donc, je ne pense pas qu’aujourd’hui était une grande chose. Silverstone, probablement oui, mais aujourd’hui, ce n’était qu’un incident de course.

Alonso a souligné que plusieurs autres pilotes ont failli avoir des collisions similaires au cours du week-end sans le même résultat.

«Je pense que Lewis a essayé de courir au premier tour pour forcer, peut-être, Max à couper le coin. Max ne coupe pas le coin, reste à l’extérieur, mais alors il n’y a pas de coin possible à faire à l’intérieur pour le deuxième tour. Ils ont tous les deux fait ce qu’ils devaient faire et malheureusement ils se sont touchés.

« J’ai aussi vu la rediffusion de ce départ et Giovinazzi [and] Leclerc a touché de la même manière, Stroll et Perez ont touché de la même manière, virage un et deux, mais ils n’ont pas touché roue à roue, caoutchouc à caoutchouc, pneu à pneu. Il n’y a donc pas le même résultat.

“Mais c’est une manœuvre très difficile, virage un, virage deux et ils n’ont pas eu de chance d’avoir touché pneu avec pneu.”

