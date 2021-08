Accidents de bus sur NY Thruway; plus de 50 personnes transportées à l’hôpital ⋆ .e

Un bus touristique à destination des chutes du Niagara s’est renversé samedi sur le New York State Thruway, dans le centre de New York, envoyant plus de 50 personnes dans des hôpitaux, a annoncé la police de l’État et un hôpital.

L’étendue complète des blessures n’était pas claire dans l’immédiat, mais la police de l’État l’a qualifié d’épave de « blessure grave ». Certains patients ont été emmenés pour des soins de traumatologie de haut niveau.

Le bus a atterri sur le côté dans l’herbe le long du côté ouest de l’autoroute près de Weedsport, un village situé à environ 40 kilomètres à l’ouest de Syracuse. Quelque 57 personnes étaient à bord, a indiqué la police d’État.

Des photos tweetées par la police montraient des papiers et d’autres objets éparpillés autour du bus blanc alors qu’il reposait sur l’accotement de la route.

La police d’État enquête sur un accident de capotage avec blessures graves impliquant un bus de tournée sur la I-90 WB, dans la ville de Brutus, dans le comté de Cayuga. La voie de droite reste fermée juste à l’ouest de la sortie 40 (Weedsport), entraînant des retards de circulation d’environ 8 milles. pic.twitter.com/6EUICCHr0c – NewYorkStatePolice (@nyspolice) 14 août 2021

Le bus se dirigeait vers les chutes du Niagara depuis la région de Fishkill dans la vallée de l’Hudson et les passagers comprenaient des enfants, a déclaré le porte-parole de l’hôpital communautaire d’Auburn. Matthieu Chadderdon.

Auburn a reçu environ 27 patients, dont le conducteur, et évaluait leur état, a déclaré Chadderdon. Trois ont été transférés au Upstate University Hospital, le centre de traumatologie de haut niveau de la région. La désignation désigne un hôpital spécialement équipé pour traiter les blessures.

L’hôpital universitaire du nord de l’État de Syracuse a reçu 25 patients au total, porte-parole Darryl Geddes mentionné. Il n’a pas pu fournir immédiatement d’informations sur leurs conditions.

Il n’était pas immédiatement clair à quelle entreprise ou agence appartenait le bus, ni ce qui avait causé l’accident.

Les voies en direction ouest ont été fermées pendant un certain temps, mais certaines plus tard. rouvert. La voie de droite était toujours fermée plus de quatre heures plus tard et la circulation a été ralentie sur des kilomètres, a indiqué la police d’État.

