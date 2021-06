Accidents de voiture de course sur le thème de DOGE, Dogecoin répond en faisant de même

in

Dogecoin, la crypto-monnaie mème populaire qui a connu une augmentation massive des prix plus tôt cette année, s’est durement écrasée au cours du week-end. La pièce a connu une chute de prix importante juste après qu’une voiture de course sponsorisée par DOGE ait heurté un mur lors de la course NASCAR (National Stock Car Racing Association) Xfinity Series, qui s’est tenue samedi à Nashville.

La voiture était une Chevrolet Camaro de marque DOGE, conduite par Stefan Parsons, qui a fini par s’écraser contre le mur au 70e tour.

La course était très attendue par la communauté DOGE, qui a même fait de #dogecar un hashtag tendance sur Twitter. La communauté a partagé avec enthousiasme des photos de la voiture portant le symbole Dogecoin, le célèbre Shiba Inu, sur tout le véhicule.

Malheureusement, la voiture s’est terminée par un accident extrêmement mémorable qui l’a vu terminer l’épreuve à la dernière place et franchir la ligne d’arrivée sur le côté. De toute évidence, la défaite a durement touché la communauté, mais la façon dont la course s’est terminée a définitivement apporté une couverture massive à DOGE et à sa communauté, qui sont toujours ravis que les circonstances de l’accident aient attiré autant d’attention.

Le prix du DOGE baisse après une deuxième apparition en NASCAR

Malgré la couverture supplémentaire, le prix DOGE / USD n’a pas aussi bien performé. En fait, la pièce a connu une baisse de 14% au cours du week-end, passant de 0,30 $ à 0,26 $. Avec cette nouvelle baisse, DOGE est actuellement 30% inférieure à celle d’il y a deux semaines, et jusqu’à 64% inférieure. ATH (0,73 $) qui a atteint il y a 44 jours, le 8 mai.

Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que DOGE apparaît sur un véhicule NASCAR. Auparavant, elle avait trouvé son cheminement de carrière en 2014, un an seulement après sa création. À l’époque, la voiture était conduite par Josh Wise, qui a collecté 55 000 $ en dons de DOGE sur Reddit, pour financer son entrée dans la course.

À l’époque, Wise conduisait la voiture numéro 98 de Phil Parsons Racing. Maintenant, sept ans plus tard, DOGE a terminé au numéro 99 avec Stefan Parsons, dont le père possédait la première voiture de course commanditée par DOGE de l’équipe.

