Le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, a déclaré que “les accidents et autres erreurs” ont coûté de précieux points à l’équipe cette saison.

L’AT02 est capable d’un rythme impressionnant, Pierre Gasly se plaçant régulièrement dans les six premiers sur la grille et la recrue Yuki Tsunoda devenant également une présence plus fréquente en Q3.

Mais les dimanches ont été une autre affaire pour Gasly, qui a subi deux fois des incidents dans le premier tour avec Daniel Ricciardo (Bahreïn) et Charles Leclerc (Styrie) tandis que la décision d’utiliser des pneus entièrement pluie sur une piste sèche à Imola s’est également avérée imprudente.

Tsunoda, quant à lui, a commis des erreurs typiques de débutant en qualifications qui l’ont laissé sur la grille à plusieurs reprises, bien que ses performances en course aient généralement été plus nettes.

Bien que leur P5 actuelle au classement des constructeurs soit louable, Egginton aurait aimé qu’AlphaTauri ouvre un plus grand écart à Aston Martin et Alpine – qui ont sous-performé jusqu’à présent cette saison par rapport aux attentes et surtout à l’année dernière.

“Ce n’est certainement pas un mauvais départ”, a déclaré Egginton, cité par Auto Motor und Sport. « Mais nous ne sommes toujours pas complètement satisfaits. Nous avons déjà perdu beaucoup de points à cause d’accidents et d’autres erreurs.

Il y a eu des suggestions plus tôt dans la saison de Gasly que l’AT02 est mieux adapté aux circuits à faible appui, également avec le moteur Honda qui a propulsé leur équipe « sœur », Red Bull, à une avance considérable dans les deux championnats du monde.

Cependant, Egginton pense que les résultats sur des sites tels que Monaco, où Gasly a terminé sixième pour sa deuxième position la plus élevée de la campagne, ont édulcoré ces opinions.

“En termes d’aérodynamisme, nous sommes bien au milieu de terrain”, a déclaré Egginton. « Nous avons maintenant des pistes où différentes ailes étaient nécessaires et nous avons pu établir un rythme compétitif partout. Nous sommes également bien dans le coup maintenant en termes de bloc de puissance. »

Quant au développement de l’AT02, il devrait être interrompu une fois la pause estivale atteinte afin de se concentrer pleinement sur la voiture pour la nouvelle réglementation de l’année prochaine.

« Nous avons encore quelques choses dans le pipeline. Mais comme toujours avec nous, c’est juste un petit peu que vous ne reconnaîtrez même pas au premier coup d’œil », a expliqué Egginton.

« La plupart des ressources sont déjà affectées au nouveau projet. Nous ne voulons pas faire de va-et-vient. Après avoir terminé l’ancien projet, nous ne regardons que vers l’avenir.

