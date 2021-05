Accise ou revenu? L’impôt sur les plus-values ​​de l’État de Washington fait déjà l’objet d’un procès – voici ce qu’il faut savoir

(Photo de Bigstock)

La Fondation conservatrice de la liberté a déposé une plainte mercredi dans le but d’arrêter l’impôt sur les gains en capital approuvé par la législature de l’État de Washington il y a seulement quatre jours. La législation impose une taxe d’accise de 7% sur la vente d’actions, d’obligations et d’entreprises – la première taxe de ce type dans l’histoire de l’État.

Le procès, attendu à la fois par les partisans et les opposants de la nouvelle taxe, affirme que la nouvelle taxe est illégale en vertu de la constitution de l’État de Washington qui limite fortement les impôts sur le revenu. Les partisans de la taxe, approuvée sous la forme de SB 5096, rétorquent que la taxe n’est pas du tout un impôt sur le revenu, mais une taxe d’accise qui est courante et légale dans l’État.

L’impôt s’appliquerait étroitement aux gains en capital de plus de 250 000 $. Et cela exempterait une longue liste de gains en capital potentiels, y compris les terrains et les structures immobilières; comptes de retraite; bétail pour l’agriculture ou l’élevage; et la vente de bois et de terres à bois, entre autres exceptions.

S’il survit à des contestations judiciaires, il entrera en vigueur en janvier 2022 et s’appliquera aux gains en capital de cette année. La taxe a divisé la communauté technologique – certains la considèrent comme un changement nécessaire du système fiscal régressif de l’État ou, alternativement, comme un tueur de start-up car les actions sont fréquemment utilisées comme compensation.

Quelles taxes seront au cœur du procès?

Toutes les taxes suivantes sont susceptibles d’être discutées devant les tribunaux, soit comme une allégation selon laquelle les nouveaux gains en capital appartiennent à l’un des seaux, soit que la jurisprudence concernant d’autres taxes autorise – ou empêche – un impôt sur les plus-values:

Un impôt sur le revenu, qui n’existe effectivement pas à Washington, est généralement un impôt progressif basé sur les revenus. Plus une personne gagne, plus elle est censée payer. UNE taxe de propriété est une taxe forfaitaire sur un actif existant, tel qu’une propriété possédée. Le gouvernement le taxe sur sa valeur, à la hausse ou à la baisse, chaque année. Un taxe d’accise est une taxe sur l’activité économique. Une taxe de vente est une taxe d’accise, par exemple. UNE affaires et professions La taxe est une taxe sur toutes les recettes brutes entrant dans une entreprise. Et un impôt sur les successions est une taxe unique spécifiquement appliquée au transfert de propriété d’une génération à l’autre. L’impôt foncier à Washington est substantiel, de 10% à 20%.

Alors quel est le problème?

Cette discussion remonte en fait à 1933. Cette année-là, la Cour suprême de l’État a annulé un impôt progressif sur le revenu approuvé par les électeurs lorsqu’elle a statué que le revenu était un bien. La loi de l’État dicte – hier et aujourd’hui – que les impôts fonciers doivent être uniformes à 1% et non progressifs. Donc, si le revenu est une propriété et que la propriété ne peut être imposée qu’à 1% dans l’ensemble, tout impôt sur le revenu doit être de 1% ou moins en vertu de la loi de l’État. L’impôt sur les plus-values ​​qui a été adopté est de 7%.

Les législateurs de Washington approuvent l’impôt sur les plus-values ​​pour la première fois dans l’histoire de l’État

L’impôt sur le revenu n’est donc pas techniquement illégal dans l’État de Washington?

Voici le problème épineux: les impôts sur le revenu, malgré ce que vous pourriez penser, ne sont pas spécifiquement interdits à Washington. Ce qui est interdit, ce sont les taxes foncières progressives. Mais lorsque la Cour suprême de l’État dans les années 1930 a déclaré que le revenu était une propriété, elle a épousé les deux légalement. Donc, un impôt sur le revenu est légalement un impôt foncier.

Que signifie ce mariage?

Littéralement, cela signifie que les législateurs pourraient adopter un impôt sur le revenu de l’État ne dépassant pas 1% et éviter toute contestation judiciaire, car cela serait considéré comme un impôt foncier uniforme légalement autorisé. Mais la justification des démocrates pour un impôt sur les plus-values ​​est de changer le code fiscal notoirement régressif de l’État et de s’éloigner du type d’impôts, comme la taxe de vente, qui pèse proportionnellement plus sur les personnes à faible revenu que les riches. L’impôt sur les plus-values ​​est un effort pour ouvrir une nouvelle source de revenus qui cible les résidents à revenu élevé.

Alors, les impôts sur les gains en capital sont-ils une forme d’impôt sur le revenu?

Cela dépend de quel niveau de gouvernement vous demandez et dans quel état. Et ce sera au cœur de l’affaire judiciaire. Le gouvernement fédéral classe les gains en capital dans les impôts sur le revenu. Tout comme les États. Sauf celui-ci. La façon dont la loi a été rédigée affirme que cette taxe sur les gains en capital est une taxe d’accise. Et en tant que taxe d’accise, ce serait parfaitement légal. En tant qu’impôt sur le revenu, non. (Sauf s’il s’agissait d’une taxe forfaitaire de 1%, comme expliqué précédemment.)

Qu’est-ce qui en fait une taxe d’accise?

L’argument favorable à l’impôt sur les gains en capital l’appelle une taxe d’accise pour une bonne raison: les taxes d’accise sont largement légales à des taux variables, comme le taux de taxe de vente de 10,25% à Seattle. Les promoteurs utiliseront les ventes immobilières existantes comme preuve. Par exemple, lorsqu’un propriétaire vend une maison, ce propriétaire doit payer la taxe d’accise – et non l’acheteur – en fonction du prix de vente de la maison. Ainsi, avec les gains en capital, le vendeur de l’action paierait, de la même manière, une commission unique de 7% basée sur la vente de cette action en tant qu’activité économique singulière.

Et qu’est-ce qui en fait un impôt sur le revenu?

Cet argument remonte en fait même avant 1933. Les électeurs de Washington en 1930 ont approuvé le 14e amendement à la constitution de l’État. Et il a déclaré, entre autres, que l’État devait taxer les «biens immatériels» soumis à la propriété. Certains chercheurs en droit affirment que le langage «immatériel» ciblait spécifiquement les actions et les obligations en tant que biens immobiliers. Et comme il s’agit d’une propriété et qu’il s’agit d’un revenu à la vente, il est alors limité à une taxe de 1% au maximum, ce qui fait du SB 5096 un impôt foncier illégal et non uniforme. De plus, le gouvernement fédéral appelle le revenu des gains en capital. Alors voilà.

Ce qui est rapporté à l’IRS, après la vente, c’est le revenu, disent les opposants. Donc, cet impôt est sur le revenu, disent-ils. Et quand il s’agit de la comparaison de la taxe d’accise immobilière citée par les promoteurs, ceux qui s’opposent à l’impôt sur le revenu le contredisent: un impôt sur les plus-values ​​tel qu’il est écrit dans la législation ne considère que l’augmentation du prix de l’action, ou ce qu’elle égal au revenu). Une taxe d’accise immobilière, également appelée taxe sur les transactions financières, ne tient pas compte de ce que la propriété a gagné, mais plutôt de son prix de vente. Donc, ils ne sont pas comparables, selon l’argument.

Rien d’autre?

Bien sûr. Quelques choses. Premièrement, la taxe professionnelle et la taxe d’occupation, basée sur les recettes brutes d’une entreprise, et la taxe foncière de l’État sont, selon certains experts fiscaux, en réalité des impôts sur le revenu. Ceux-ci dépassent tous les deux 1% mais sont légaux. Cela pourrait finir par être cité dans le combat à venir.

Et certains experts juridiques, comme Hugh Spitzer de l’Université de Washington, considèrent que le défi de l’impôt sur les plus-values ​​est plus difficile que ne le reconnaissent les challengers. Il a déclaré que la décision de 1933 qui a mis l’État dans cette position – le revenu en tant que propriété – n’était pas basée sur le raisonnement juridique le plus solide. Le tribunal, a déclaré Spitzer, a mal appliqué la jurisprudence antérieure. Le défi de l’impôt sur les plus-values ​​pourrait tirer une corde juridique qui pourrait dénouer la jurisprudence remontant à des décennies. Et cela pourrait conduire au premier impôt légal sur le revenu de l’État, a-t-il déclaré.

Note de l’éditeur: Hugh Spitzer et Jason Mercier du conservateur Washington Policy Center ont contribué à l’analyse de cette histoire.