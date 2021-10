Acclamation festive pour le secteur immobilier, aide gouvernementale requise pour soutenir la bonhomie

Le moment est venu pour les gens de prendre une décision rapide avant que les lois du marché ne commencent à dicter.

Après le T2 2021, beaucoup d’optimisme s’est infiltré dans le secteur immobilier ; les ventes ont démarré à partir de juin 2021. Le secteur espérait un retournement de la saison des festivals, et il serait juste de dire que la fête n’a pas laissé tomber le secteur. Les derniers rapports indiquent que les nouveaux lancements et ventes ont considérablement augmenté au cours du trimestre juillet-septembre 2021. Cependant, le festival n’est pas encore terminé et vu la dynamique, le secteur en sortira souriant.

Les ventes de cette période sont désormais principalement tirées par les promoteurs et les banques de crédit qui proposent les offres les plus attractives de toute l’année pendant les fêtes de fin d’année. Selon Real Insight (résidentiel) : juillet – septembre (T3) 2021 par PropTiger.com, les ventes de logements et les nouveaux lancements ont tous deux montré une amélioration significative entre juillet et septembre 2021.

La saison des fêtes a été un point culminant annuel pour le secteur immobilier; les acheteurs/investisseurs considèrent qu’il s’agit d’un moment propice pour investir dans des actifs créateurs de richesse. Cette année, la nécessité induite par la pandémie a également fait gagner le secteur. Depuis la première vague, la demande a augmenté, mais les restrictions de mouvement ont retardé les processus d’achat. Depuis mai 2021, l’assouplissement des restrictions a poussé les gens à chasser la propriété, ce qui se reflète désormais dans les chiffres de vente encourageants à travers le pays.

Alors que le sentiment traditionnel a joué son rôle, l’accessibilité accrue soutenue par des taux d’intérêt et des offres immobiliers toujours bas a été cruciale pour faire bouger même les gardiens de clôture. Dans divers rapports de consultants immobiliers, il était évident que les logements abordables bénéficiaient le plus du scénario. Le segment représente plus de 30% des ventes.

Même si nous regardons les nouveaux lancements, qui ont connu un bond de près de 200% au troisième trimestre 2021, le nombre maximum de lancements était inférieur à Rs 45 lakh, représentant 32% du total des nouveaux lancements. Il existe également une forte demande de logements de la part de ceux qui étaient auparavant à l’aise avec la location. L’une des caractéristiques les plus distinctives de la demande de logements d’aujourd’hui est que même les milléniaux cherchent à acheter une maison.

La pandémie a intimidé les gens car elle donnait l’impression que les gens avaient peu de contrôle sur ce qui se passait. Les images de décès et les pensées d’instabilité financière ont amené les gens à regarder l’incertitude alors que leurs investissements perdaient de la valeur. Les gens recherchent un sentiment de sécurité et un foyer comme première ligne de contrôle. La génération locataire, qui a préféré d’autres outils d’investissement à l’immobilier, a réalisé la stabilité du patrimoine immobilier qui a permis au secteur de connaître un bond de la demande.

Avant même que le virus ne soit totalement contenu, le renouveau tant attendu de l’immobilier a commencé. Maintenant, la demande accrue fera monter la valeur de l’immobilier, et l’augmentation des dépenses et la baisse de l’inflation feront monter les taux de prêt. Le moment est venu pour les gens de prendre une décision rapide avant que les lois du marché ne commencent à dicter. Néanmoins, les fondamentaux d’un rebond sont solides car la demande est forte, notamment pour le segment résidentiel actuellement porté par les utilisateurs finaux.

L’aide de la RBI et du gouvernement est nécessaire pour maintenir le sentiment positif ; les autorités doivent annoncer de nouvelles incitations ou étendre les exonérations des droits de timbre et des taux circulaires pour s’assurer que la demande reste intacte bien après les fêtes de fin d’année.

(Par Rajat Goel, JMD, MRG World)

