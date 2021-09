Accolade double ses services de santé mentale personnalisés avec de nouvelles offres

Raj Singh, PDG d’Accolade. (Photo . / Dan DeLong)

La société de plate-forme de prestations de santé Accolade étend ses offres pour ajouter deux services personnalisés mettant l’accent sur la santé mentale, a annoncé mardi la société.

Les offres seront proposées en option à la clientèle d’employeurs de l’entreprise, qui comprend Comcast Cable, American Airlines, Lowe’s et State Farm.

“Nous nous appuyons sur la relation existante que nous entretenons avec nos clients qui connaissent très bien nos antécédents en matière de création de valeur”, a déclaré le vice-président senior des relations avec les investisseurs d’Accolade, Todd Friedman, lors d’un appel téléphonique avec des journalistes mardi.

La société basée à Seattle et à Philadelphie propose des services qui aident les employés et leurs familles à naviguer entre les prestations de santé et les soins médicaux. Accolade suit les données de santé telles que les résultats des prestataires médicaux dans le but de réduire les coûts et d’améliorer la qualité des soins, par exemple en faisant correspondre les utilisateurs avec les prestataires de santé.

La société, qui est devenue publique en juillet de l’année dernière, dessert plus de neuf millions de membres et 400 clients.

Cette année, Accolade a étendu ses services avec deux acquisitions majeures. En avril, il a acquis PlushCare, une startup qui propose des soins primaires virtuels. Et en janvier, Accolade a payé 460 millions de dollars pour 2nd.MD, élargissant sa capacité à fournir des avis médicaux de spécialistes, un soutien médical local et des services aux membres pour les aider à naviguer dans le système médical.

Les nouvelles offres intègrent certains des services existants d’Accolade et s’appuient sur eux.

Accolade One offre aux membres un accès à des équipes virtuelles de soins de santé primaires et mentales et à des services supplémentaires tels que des programmes cliniques qui peuvent aider à gérer les maladies chroniques.

Accolade Care fournit des services de santé mentale et physique dans un ensemble plus complet de capacités de plaidoyer, de soins et cliniques. Les équipes de soins multidisciplinaires d’Accolade comprennent des infirmières, des médecins de soins primaires, des coachs en santé, des pharmaciens et des professionnels de la santé mentale.

Les deux offres donnent accès à un médecin qui “reste avec vous pour toujours tout au long de votre parcours de soins de santé” et qui est disponible par vidéo ou par messagerie, a déclaré le PDG Raj Singh lors d’une présentation client en ligne mardi.

La pandémie a exacerbé les problèmes de santé mentale aux États-Unis, a noté le médecin-chef Shantanu Nundy. Il a ajouté qu’en plaçant les prestataires de soins primaires et les thérapeutes sur la même plate-forme avec un accès aux mêmes données, “nous pouvons garantir de meilleurs résultats pour les conditions de santé mentale et physique”.

Les offres s’appuient également sur le partenariat d’Accolade avec le service de santé mentale Ginger, qui comprend la sensibilisation des membres participants d’Accolade jugés à risque de problèmes de santé mentale, sur la base de l’analyse des données.

Les nouvelles options fournissent des services dans le cadre d’un modèle de « soins de santé basés sur la valeur » qui ne met pas l’accent sur la tarification des services, a déclaré Singh, qui dirigeait auparavant le géant des logiciels Concur, qui a vendu à SAP pour 8,3 milliards de dollars. Les capacités d’analyse d’Accolade pour évaluer les besoins et les résultats des patients aident à soutenir ce modèle, qui fournit également des soins de meilleure qualité, a-t-il déclaré.

« Les soins fondés sur la valeur devraient remplacer les soins de santé rémunérés à l’acte aux États-Unis. Et nous sommes là pour permettre cela aux clients que nous servons », a déclaré Singh, qui dirige l’entreprise avec Mike Hilton, un autre co-fondateur de Concur qui est maintenant directeur de l’innovation chez Accolade.