Accolade, la plateforme de soins de santé, va acquérir la start-up virtuelle de soins primaires PlushCare dans le cadre d’un contrat de 450 millions de dollars

(Image PlushCare)

Les nouvelles: Accolade, la plate-forme de prestations de santé basée à Seattle, paiera jusqu’à 450 millions de dollars pour acquérir PlushCare, une startup basée dans la région de la baie qui offre des soins primaires virtuels. Il fait suite à l’accord de 460 millions de dollars de la société visant à acquérir une autre start-up de télémédecine, 2nd.MD, en mars.

Pourquoi est-ce important: L’accord ajoutera des soins primaires à la gamme de services d’Accolade, qui aident les employés de ses clients à comprendre leurs plans de santé et leurs avantages. Accolade a déclaré qu’il étendait son marché adressable total de près de cinq fois à plus de 200 milliards de dollars.

Le PDG d’Accolade, Raj Singh, a déclaré que la société combinerait ses données approfondies existantes sur les individus – chaque médecin qu’elle a vu au cours de l’année écoulée; les médicaments qu’ils ont pris; programme d’avantages sociaux d’une entreprise; etc. – avec un service de soins primaires testé et éprouvé.

«Les soins primaires sont l’élément le plus important du parcours des soins de santé», a déclaré Singh à .. «En ajoutant les soins primaires à ce que nous faisons, nous allons faire baisser encore plus les coûts et nous allons améliorer les résultats cliniques.»

L’accord est également une autre initiative d’Accolade sur le marché de la consommation, en plus de l’acquisition de 2nd.MD. Accolade continuera à développer l’activité de vente directe aux consommateurs de PlushCare. Singh a noté qu’il y a 160 millions de personnes aux États-Unis qui ont des soins de santé non couverts par un employeur.

«Ces gens font des choix individuels», dit-il. «L’idée de les atteindre a toujours fait partie de notre stratégie et nous pensons que PlushCare ne fait que renforcer cette stratégie.»

Accolade PDG Raj Singh. (Photo d’accolade)

Contexte de PlushCare: Fondée en 2015 par Ryan McQuaid et le Dr James Wantuck, PlushCare offre des rendez-vous virtuels le jour même avec des médecins de soins primaires qui ont en moyenne 15 ans d’expérience. Il facture un ticket modérateur ou 99 $ par visite. L’entreprise de 150 personnes a servi plus de 400 000 patients à ce jour et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 35 millions de dollars. Il a levé plus de 30 millions de dollars auprès d’investisseurs privés, dont un tour de 23 millions de dollars en juin.

Les tendances de la télémédecine: L’intérêt pour les soins de santé virtuels est à la hausse au milieu de la pandémie, car les gens recherchent des conseils médicaux sans se rendre chez un médecin physique. De nouvelles réglementations ont également entraîné une utilisation accrue de la télémédecine. L’année dernière «a changé le rythme auquel nous aurions pu mener une transaction comme celle-ci», a déclaré Singh. La société 98point6, basée à Seattle, a levé 118 millions de dollars en octobre pour son service de soins primaires virtuels à croissance rapide, tandis qu’Amazon a récemment étendu sa propre offre de télémédecine.

L’accord: La transaction comprend 40 millions de dollars en espèces, 340 millions de dollars en actions ordinaires Accolade et jusqu’à 70 millions de dollars supplémentaires en jalons de revenus. Il devrait fermer en juin.

L’activité d’Accolade: La société, qui est devenue publique en juillet, a déclaré un chiffre d’affaires de 38,4 millions de dollars (en hausse de 30%) pour son troisième trimestre fiscal et une perte de 16,4 millions de dollars (en baisse de 9%). L’entreprise dessert maintenant neuf millions de membres et 400 clients. Son effectif est proche de 2 000 personnes.

Les actions d’Accolade sont en hausse de plus de 50% depuis qu’elle a levé 220 millions de dollars pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars en juillet. Sa capitalisation boursière est de plus de 2,5 milliards de dollars.

Accolade, basée à Seattle et à Philadelphie, a été fondée en 2007 par Michael Cline et Tom Spann. La société est dirigée depuis 2015 par Singh, qui a déjà cofondé le géant des logiciels de frais de voyage Concur, qui a vendu à SAP pour 8,3 milliards de dollars en 2014. Le co-fondateur de Concur, Mike Hilton, est le directeur des produits d’Accolade.