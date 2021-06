Accord annulé: le pacte de 2,5 milliards de dollars de Petronet et Tellurian mis en veilleuse

Le PDG de Petronet a déclaré que “nous devons rechercher des fournisseurs qui répondent à nos attentes en matière de prix”.

Un accord prévu de 2,5 milliards de dollars entre Tellurian Inc et le plus grand importateur de gaz indien Petronet LNG a échoué car la société basée aux États-Unis n’a fait aucune demande pour poursuivre les interactions après décembre 2020, a déclaré mercredi le directeur général et PDG de Petronet, Akshay Kumar Singh.

“Le protocole d’accord (tellurien) n’a pas été prolongé”, a déclaré Singh, ajoutant que “comme aujourd’hui, il n’y a pas de protocole d’accord entre nous”.

Le 21 septembre 2019, lorsque le Premier ministre Narendra Modi a rencontré les PDG de 17 sociétés énergétiques mondiales à Houston, aux États-Unis, Tellurian et Petronet LNG avaient signé un protocole d’accord pour former une coentreprise, Petronet investissant 2,5 milliards de dollars dans Driftwood de Tellurian. Terminal d’exportation de GNL aux États-Unis en échange des droits à 5 millions de tonnes par an (MTPA) d’approvisionnement en GNL sur 40 ans. Les marchés mondiaux ont considérablement changé depuis la signature du protocole d’accord non contraignant de Tellurian, et les analystes estiment que les entreprises ne souhaitent plus investir dans de tels projets en raison de la disponibilité et de l’approvisionnement en gaz plus élevés.

HSBC Global Research avait souligné en février que le rejet de l’accord de Tellurian donne plus de confiance aux analystes quant au prochain déploiement de Capex de Petronet. Petronet prévoit d’investir plus de 2,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans des projets tels que l’extension de la capacité de 5 MTPA du terminal de Dahej, qui est actuellement le plus grand terminal d’importation de gaz du pays avec une puissance de 17,5 MTPA. Elle envisage également d’installer un nouveau terminal sur la côte est du pays.

La société envisage d’augmenter ses achats de gaz du Qatar qu’elle considère comme un « fournisseur privilégié » en raison de sa plus grande distance du pays. “Nous avons un contrat à long terme de 7,5 MTPA avec le Qatar et selon les termes, nous devons tout prendre d’ici décembre 2023”, a déclaré Singh, ajoutant que “nous sommes en dialogue avec eux et la prolongation des contrats existants doit se raffermir dans les prochaines années ».

Le PDG de Petronet a déclaré que “nous devons rechercher des fournisseurs qui répondent à nos attentes en matière de prix”.

Petronet a signalé une augmentation de 8,7 % de son bénéfice net en glissement annuel à 2 939,2 crores de roupies sur une base consolidée pour l’exercice clos en mars 2021. a chuté de 31% à Rs 22.443 crore au cours de la même période. Les actions Petronet se négociaient à Rs 228,55 à la fin de mercredi, 7,86% de moins que la clôture de mardi. Le conseil d’administration de la société a recommandé un dividende final de 35% sur les capitaux propres, a-t-il déclaré mercredi.

Indian Oil, Oil and Natural Gas Corporation, une société d’État, GAIL et Bharat Petroleum détiennent chacune une participation de 12,5% dans Petronet.

