Accord avec l’Australie: Eustice confirme quasiment la «fracture» du ministre à propos de l’accord post-Brexit | Politique | Nouvelles

George Eustice a été invité sur Sky News pour discuter du programme de vaccination du Royaume-Uni et d’un futur accord commercial avec l’Australie. Mais l’hôte Stephen Dixon a profité de l’occasion pour faire griller le ministre de l’Environnement pour voir si les rapports du Financial Times, selon lesquels les ministres se disputaient en interne sur les termes de l’accord australien, étaient vrais. M. Eustice a tenté de détourner la question et a déclaré qu’il avait toujours des conversations “rigoureuses” avec ses collègues ministres comme Liz Truss, auxquels M. Dixon a dit que sa réaction “disait tout”.

Apparaissant sur Sky News, M. Dixon a interrogé M. Eustice sur les détails de l’accord commercial australien.

Il a demandé: “Est-il juste que le secrétaire au commerce international fasse pression pour une approche sans tarif avec l’Australie à tous les niveaux?”

M. Eustice a répondu: “Eh bien, je ne vais pas entrer dans les discussions qui ont lieu au sein du gouvernement au sujet d’un accord commercial individuel.”

Mais M. Dixon a ensuite évoqué un article du Financial Times qui rapporte que les ministres sont enfermés dans une bataille interne “féroce” sur un accord à tarif zéro en Australie.

Un M. Eustice nerveux a déclaré: “J’ai de très bonnes discussions avec tous mes collègues du cabinet sur toutes les questions pour lesquelles nous devons partager le travail.”

M. Dixon a ri à la réponse et a répondu en retour: “Je pense que le sourire dit tout, c’est une évaluation juste, non?”

Le ministre de l’Environnement a répété son argument et a déclaré qu’il y aurait des discussions entre les ministres sur les difficultés auxquelles ils font face.

Le Royaume-Uni a invité des pays comme l’Inde et l’Australie au G7 pour renforcer les relations avec des partenaires commerciaux potentiels après le Brexit.

Le gouvernement déclare qu’il sera en mesure de finaliser un accord avec l’Australie d’ici juin, mais aurait souffert de divisions internes sur les termes de l’accord.

On craint qu’un accord tarifaire nul ne cause des problèmes à l’industrie agricole britannique, car on s’attend à ce que la viande australienne soit importée en masse dans le cadre de l’accord.