22/07/2021 à 23:32 CEST

Romarin Cuti Il est l’un des joueurs avec le plus grand cartel sur le marché des transferts actuel. Après l’avoir rompu à l’Atalanta et en équipe nationale argentine, le défenseur central aurait conclu un accord qui le lierait à Tottenham pour les prochaines saisons.

Il y a quelques jours à peine, ‘Sportitalia’ rapportait que le Barça était attentif à la situation des romero chrétien, défenseur central de 23 ans qui a été très important en Argentine, champion de la Copa América. Il n’a joué que trois matchs dans la compétition en raison de problèmes musculaires, mais ils ont été parmi les plus importants (les matchs de la phase de groupes contre l’Uruguay et le Paraguay et la finale contre le Brésil). À l’Atalanta, la saison dernière, il a disputé 42 matchs, marqué trois buts et délivré cinq passes décisives.

Cependant, le club du Barça aurait un rival à Tottenham avec lequel il ne pourrait pas rivaliser. L’équipe anglaise serait prête à investir plus de cinquante millions d’euros pour l’Argentin. Rappelons que l’Atalanta a récemment versé 16 millions à la Juventus pour exercer l’option d’achat sur le joueur.

L’accord conclu entre le Romarin Cuti et Tottenham, l’équipe anglaise doit désormais négocier avec l’Atalanta les détails d’une opération qui sera l’une des plus importantes sur le marché des transferts actuel.