Accord commercial avec l’Inde : l’accord du Royaume-Uni porte déjà ses fruits, selon Truss | Politique | Nouvelles

La secrétaire au Commerce international, Mme Truss, s’est rendue sur Twitter pour partager un article du ministre du Commerce international, Ranil Jayawardena, à la suite de sa visite hier au producteur de pommes AC Goatham, basé dans le Kent. M. Jayawardena a également tweeté un bref clip ou lui a parlé avec le copropriétaire Ross Goatham.

M. Gotham a expliqué: «L’Inde est un débouché que nous examinons depuis plusieurs années, mais malheureusement, nous en avons été exclus à l’époque en raison d’une interdiction remontant aux années 70.

“Avec les annonces faites l’autre semaine de l’accord commercial, nous étions à peu près directement sur le devant de la scène et je pense que nous avons eu environ 20 entreprises indiennes, contactez-nous récemment pour demander si elles peuvent acheter nos pommes.”

M. Jayawardena a déclaré: “Le fait que nous ayons repris le contrôle de notre politique commerciale signifie de réels avantages pour les agriculteurs britanniques et pour les producteurs de denrées alimentaires britanniques et pour toute l’industrie britannique, franchement.”

En réponse, Mme Truss a commenté : « Nos pommes sont maintenant en route pour l’Inde pour la première fois en 50 ans grâce au partenariat commercial renforcé.

Le 4 mai, le Premier ministre britannique et son homologue indien Narendra Modi ont confirmé l’ETP, estimé à 1 milliard de livres sterling supplémentaires pour l’économie britannique.

Le gouvernement estime que plus de 6 500 nouveaux emplois seront créés au Royaume-Uni en conséquence.

“Chacun des plus de 6 500 emplois que nous avons annoncés aujourd’hui aidera les familles et les communautés à se remettre du coronavirus et à stimuler les économies britannique et indienne.”

Il a ajouté : « Au cours de la décennie à venir, avec l’aide du nouveau partenariat signé aujourd’hui et d’un accord de libre-échange global, nous doublerons la valeur de notre partenariat commercial avec l’Inde et porterons les relations entre nos deux pays à de nouveaux sommets.

Alex Ellis, haut-commissaire en Inde, a ajouté : « Le commerce et les investissements entre le Royaume-Uni et l’Inde sont déjà importants, créant des emplois et de la croissance dans les deux pays.

«Aujourd’hui, nos premiers ministres se sont fixé un objectif ambitieux de doubler le commerce d’ici 2030 et d’annoncer 1 milliard de livres sterling de nouveaux échanges et investissements.

Commentant à l’époque, Nayan Gala, co-fondateur de la société de capital-risque JPIN VCATS, a suggéré que l’annonce de M. Johnson pourrait entraîner des avantages encore plus importants.

Il a expliqué : Il a dit : « C’est formidable de voir que les gouvernements britannique et indien ont accepté ce partenariat commercial.

“L’Inde est une puissance du 21e siècle et la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l’Inde vaut déjà près de 24 milliards de livres sterling, avec 383 entreprises indiennes au Royaume-Uni employant plus de 82 000 personnes.”

M. Gala a ajouté : « L’ETP contribuera à alimenter la reprise économique dans un Royaume-Uni post-Brexit et post-Covid et permettra vraiment au Royaume-Uni de bénéficier de l’immense croissance que l’Inde est sur le point de connaître au cours de la prochaine décennie.

« Un accord de libre-échange avec l’Inde pourrait atteindre 50 à 100 milliards de livres sterling et ouvrira la porte à 1,3 milliard de clients potentiels pour les entreprises britanniques et offrira des opportunités d’amélioration, de consolidation, d’expansion à l’étranger et de diversification sur un marché en croissance rapide. “