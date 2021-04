Accord commercial entre l’Australie conclu la semaine prochaine: le ministre australien intervient pour conclure un pacte avec Truss | Politique | Nouvelles

La conclusion d’un accord post-Brexit avec Canberra a été l’une des principales priorités du gouvernement pour 2020. La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a décidé de conclure des accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande et de rejoindre l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP) ) Dans les mois à venir.

Plus tôt cette année, le gouvernement était convaincu d’achever les négociations avec l’Australie avant Pâques.

Cependant, les pourparlers sont au point mort ces dernières semaines.

On espère que les discussions en personne avec le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, aideront à aplanir les derniers détails de l’accord.

En tant que diplomate, M. Tehan n’est pas obligé de s’auto-isoler à son arrivée en Grande-Bretagne, ce qui lui permet d’entamer immédiatement des pourparlers avec le gouvernement.

Mme Truss a déclaré qu’un accord avec l’Australie permettra au Royaume-Uni de “finalement forger des liens plus profonds avec une nation qui partage nos valeurs de démocratie, de libre entreprise et de droits de l’homme”.

Selon le Times, M. Tehan tiendra des réunions avec son homologue britannique dans le but d’obtenir des tarifs agricoles – le plus gros point critique des négociations.

Les agriculteurs britanniques veulent que les importations de bœuf et d’agneau d’Australie répondent aux mêmes normes que les produits fabriqués au Royaume-Uni.

Un porte-parole du département britannique du commerce a déclaré: “Nous restons déterminés à respecter nos normes élevées en matière d’environnement, de travail, de sécurité des produits et des aliments et de bien-être animal dans notre accord commercial avec l’Australie, ainsi qu’à protéger le NHS.”

La conclusion d’un accord avec l’Australie aidera également Mme Truss dans son objectif de rejoindre le PTPGP.

Le groupe commercial est composé de: Australie, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam.

Le bloc de 11 pays est l’une des zones de libre-échange à la croissance la plus rapide au monde et devrait dépasser l’UE dans les prochaines années.

Le Royaume-Uni a officiellement présenté sa demande d’adhésion au bloc en janvier, à l’occasion du premier anniversaire du Brexit.

On espère que la signature d’accords commerciaux individuels avec des membres du PTPGP contribuera à accélérer l’adhésion du Royaume-Uni.

Outre les négociations en cours avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni a déjà conclu des accords avec tous les autres membres du PTPGP bar one.

Un accord avec la Malaisie n’a pas encore été conclu.

Mme Truss a déclaré plus tôt cette année: «Rejoindre le PTPGP créera d’énormes opportunités pour les entreprises britanniques qui n’étaient tout simplement pas là dans le cadre de l’UE et approfondira nos liens avec certains des marchés à la croissance la plus rapide au monde.

«Cela signifiera des tarifs plus bas pour les constructeurs automobiles et les producteurs de whisky, et un meilleur accès pour nos brillants fournisseurs de services, créant des emplois de qualité et une plus grande prospérité pour les gens ici chez nous.

“Nous sommes en tête de la file d’attente et avons hâte d’entamer des négociations formelles dans les mois à venir.”