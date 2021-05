Accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie: que contient l’accord majeur post-Brexit et pourquoi est-il controversé? | Politique | Nouvelles

Que pourrait signifier cet accord pour les agriculteurs britanniques?

Le secrétaire écossais aux Affaires rurales, Mairi Gougeon, a écrit à Mme Truss, affirmant qu ‘”un accord commercial qui libéralisera les tarifs pour les agriculteurs australiens, pour le dire franchement, mettra les agriculteurs britanniques à la faillite”.

Elle a également suggéré d’imposer des contingents pour contrôler les importations d’agneau et de bœuf, qui doivent être “dûment maintenues et non érodées au fil du temps”.

Ian Blackford, le leader du SNP à Westminster, a déclaré que l’accord montrait que le Premier ministre était prêt à “jeter les agriculteurs et les exploitants agricoles sous le bus du Brexit”.

Boris Johnson a répondu qu’un accord avec l’Australie serait une “opportunité énorme” pour les agriculteurs britanniques.