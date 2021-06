Accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie : qu’est-ce que cela signifie pour les marchandises et l’immigration – est-ce un bon accord ? | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre australien Scott Morrison ont convenu des termes du nouvel accord commercial lors d’un dîner à Downing Street. Il s’agit du premier tout nouvel accord commercial à être négocié depuis le Brexit, et il est en préparation depuis un certain temps déjà, les dirigeants du pays s’étant finalement mis d’accord sur des termes généraux après le sommet du G7. Le commerce entre le Royaume-Uni et l’Australie s’élevait à 13,9 milliards de livres sterling l’année dernière, et on pense que cela ne fera que croître dans le cadre du nouvel accord.

Qu’est-ce qui a été convenu?

L’accord entre le Royaume-Uni et l’Australie sera un accord de libre-échange sans droits de douane.

Un accord de libre-échange vise à encourager le commerce – généralement de biens mais parfois de services – en le rendant moins cher, ce qui est souvent réalisé en réduisant ou en éliminant les tarifs – taxes ou redevances imposées par les gouvernements pour le commerce transfrontalier de marchandises.

Les accords commerciaux visent également à supprimer les quotas, qui limitent le nombre de biens pouvant être échangés.

Ce nouvel accord commercial donnera aux producteurs alimentaires britanniques et australiens et à d’autres entreprises un accès plus facile à leurs marchés respectifs.

LIRE LA SUITE: Laura Kuenssberg salue “le premier accord commercial conclu à partir de zéro”

Est-ce une bonne affaire?

La réponse à cela dépend de qui vous demandez.

On estime que cet accord pourrait ajouter 500 millions de livres sterling (694 millions de dollars) au PIB britannique à long terme.

Cela ouvrira également la voie à l’adhésion du Royaume-Uni à un accord de libre-échange plus large en Asie-Pacifique, l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Le gouvernement britannique a déclaré que l’adhésion à la CPTPP pourrait offrir aux agriculteurs et aux entreprises britanniques d’énormes opportunités.

Mais ceux qui travaillent dans l’agriculture sont inquiets.

Les agriculteurs britanniques craignent qu’il n’y ait aucune garantie significative en place pour empêcher les agriculteurs d’être sapés par les importations australiennes bon marché.

Les agriculteurs australiens sont autorisés à utiliser certains activateurs de croissance hormonaux, pesticides et additifs alimentaires qui sont interdits au Royaume-Uni, ce qui soulève également des inquiétudes quant aux normes.

Selon la National Farmers Union (NFU), les agriculteurs australiens sont en mesure de produire du bœuf à un coût de production inférieur et pourraient être inférieurs aux agriculteurs britanniques.

L’Écosse avait fait craindre que l’industrie agricole ne soit submergée si le marché était inondé de produits de qualité inférieure.

Le ministère du Commerce international a précédemment déclaré que tout accord avec l’Australie inclurait des protections pour l’industrie agricole et ne compromettrait pas les normes élevées du Royaume-Uni.

La secrétaire au Commerce, Liz Truss, a défendu l’accord le mois dernier, déclarant aux députés : “Nous veillerons à ce que l’agriculture britannique prospère dans tous les accords que nous concluons”.

Atul Bhakta, PDG du service de commerce électronique One World Express, a déclaré : « Le message du gouvernement est clair : le Royaume-Uni est ouvert aux affaires.

“Plusieurs accords commerciaux ont peut-être été conclus au cours des 12 derniers mois, mais l’accord Royaume-Uni-Australie revêt une importance particulière en tant que premier accord conclu à partir de zéro.

“Et il y a des avantages évidents à l’accord ; la suppression des tarifs, ainsi que le fait qu’il ouvre potentiellement la porte à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).”

« Comme toujours, cependant, le diable sera dans les détails. Chaque accord s’accompagnera d’un compromis – et les agriculteurs britanniques ont été extrêmement bruyants sur l’impact de l’accord sur les normes britanniques de bien-être animal.

« De toute évidence, le gouvernement devra apporter certaines garanties pour obtenir le soutien de ce secteur.

« Il est important de noter que l’accord donne sans doute le ton de l’économie britannique post-Brexit et fera l’objet d’un examen minutieux de la part de diverses parties prenantes.

“Cependant, étant donné les autres opportunités qui pourraient en résulter, je pense que cela marquera une étape positive dans la mission du Royaume-Uni de développer son réseau commercial international.”