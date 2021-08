Accord commercial limité avec les États-Unis reporté : travailler avec les États-Unis sur les questions d’accès au marché, selon Piyush Goyal

in

Les États-Unis ont laissé entendre qu’ils ne voulaient plus d’un accord commercial «limité» avec l’Inde qui a été négocié pendant des mois sous l’administration Trump et devait couvrir des produits faisant l’objet d’un commerce bilatéral annuel d’environ 13 milliards de dollars.

S’adressant aux principaux représentants de plus d’une douzaine de conseils de promotion des exportations et d’autres lors d’une réunion à Mumbai jeudi, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré : « Les États-Unis, pour l’instant, ont en quelque sorte indiqué qu’ils ne cherchaient pas un nouvel accord commercial. . Mais nous envisageons de travailler avec eux sur les questions d’accès aux marchés des deux côtés. Ce sera également une grande opportunité pour notre secteur d’exportation.

Les discussions sur les questions d’accès aux marchés porteront probablement sur les barrières non tarifaires, les accords de reconnaissance mutuelle et les normes de qualité des produits importés.

Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation de l’Inde, ayant compensé les expéditions sortantes de près de 52 milliards de dollars au cours de l’exercice 21.

Cependant, l’Australie a manifesté son intérêt pour la conclusion prochaine d’un accord de récolte précoce avec l’Inde, qui sera peut-être suivi de pactes similaires avec le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis, a déclaré le ministre, alors qu’il élaborait sur les efforts du gouvernement pour accélérer les pourparlers avec les économies clés. pour tisser des liens commerciaux justes et équilibrés. Des accords de libre-échange (ALE) plus larges impliquant un grand nombre de lignes tarifaires peuvent être conclus avec ces économies une fois les accords de récolte précoce conclus.

Répondant aux préoccupations des exportateurs concernant le programme de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), le ministre a déclaré que certains secteurs (acier, produits pharmaceutiques et produits chimiques) devaient être tenus à l’écart de cette fiscalité en raison de contraintes financières. Cependant, à l’avenir, s’il y a un problème, le gouvernement pourrait le réexaminer.

Goyal a déclaré qu’il avait déjà exhorté le ministère des Finances à mettre en place un panel, soit sous la direction de l’ancien secrétaire au commerce GK Pillai qui dirigeait le panel RoDTEP, soit sous quelqu’un d’autre, pour examiner tout problème pouvant découler de l’opérationnalisation du programme RoDTEP, y compris les demandes. de zones économiques spéciales ou d’unités tournées vers l’exportation qui se sentaient exclues du programme de restitution.

Cependant, le ministre a clairement indiqué que le RoDTEP et le RoSCTL (pour les exportateurs de vêtements et de confection) sont entièrement compatibles avec les règles de l’OMC et ne sont pas des programmes d’incitation (comme le MEIS).

En ce qui concerne les accords commerciaux, Goyal a respiré la confiance qu’une fois un accord avec les Émirats arabes unis signé, le décor sera planté pour des pactes similaires avec d’autres pays d’Asie occidentale. L’Inde envisage également un accord commercial avec Israël. Les négociations commerciales avec le Canada pourraient reprendre après les élections là-bas plus tard cette année.

Cependant, les négociations de l’ALE avec l’UE, qui devraient reprendre plus tard en 2021 après une interruption d’environ huit ans, pourraient être un processus fastidieux, a-t-il déclaré, car le Bloc compte 27 membres ayant des intérêts différents. Bien que l’UE ait perdu de son éclat après le Brexit, elle reste un marché important pour l’Inde. L’UE, y compris le Royaume-Uni, était la plus grande destination de l’Inde (en tant que bloc commercial) au cours de l’exercice 20 (avant que la pandémie ne frappe), avec une part de 17% dans les exportations globales du pays. Il est important de noter que le Royaume-Uni a représenté 16 % des 53,7 milliards de dollars d’exportations de l’Inde vers l’UE au cours de l’exercice 20.

Goyal informait les exportateurs des opportunités sur le front de l’ALE auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme et gère leurs attentes en conséquence et stimule les exportations.

“Notre effort consiste à nous concentrer sur les pays où nous avons un potentiel important, où nous pouvons être plus compétitifs et où la taille du marché est importante”, a-t-il déclaré, alors qu’il demandait aux exportateurs de s’efforcer d’atteindre l’objectif ambitieux d’exportation de marchandises pour l’exercice 22 de 400 milliards de dollars.

Le ministre a également déclaré aux exportateurs que le pays avait réorganisé sa stratégie d’ALE. Ces pactes sont formulés à l’issue d’un processus interactif complet avec l’industrie nationale pour garantir que « les ALE sont élaborés de manière juste et équitable ». « Dans le même temps, les ALE ne peuvent pas être un trafic à sens unique, nous devons également ouvrir nos marchés, si nous voulons une plus grande part des marchés étrangers. Nous devons donc identifier les domaines où nous pouvons résister à la concurrence. Nous pouvons régler les ALE assez rapidement, si les domaines dans lesquels nous avons la capacité de rivaliser au niveau international peuvent être identifiés, dans le cadre d’un effort collectif », a-t-il déclaré, selon un communiqué officiel.

Le ministre a exhorté tous les conseils de promotion des exportations (EPC) à prendre des mesures immédiates et efficaces pour relever le défi d’atteindre l’objectif d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars pour l’exercice 21. Il a également fixé un objectif ambitieux de 2 000 milliards de dollars pour les exportations de biens et de services d’ici l’exercice 30.

« Nous devons maintenir la dynamique des exportations au cours des 8 prochains mois, avec 34 milliards de dollars d’exportations par mois pour atteindre cet objectif. L’objectif est ambitieux, mais possible si tous, y compris les EPC et leurs membres, travaillent ensemble », a-t-il déclaré.

Pour aider à augmenter les exportations, le ministère du Commerce aura deux divisions dédiées au seul secteur des services, a déclaré Goyal. Actuellement, un co-secrétaire s’occupe du secteur des services, en plus de ses autres responsabilités au ministère.