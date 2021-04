Accord commercial sur le Brexit attaqué à nouveau par les travaillistes – Indignation alors que Thornberry critique le travail de Truss | Politique | Nouvelles

Le secrétaire au Commerce international de l’ombre a écrit à Mme Truss pour s’indigner de l’accord d’un accord commercial avec le pays “étant donné le bilan épouvantable des violations des droits de l’homme commises”. Le député travailliste a déclaré que l’accord soulève “de sérieuses questions”.

Menaçant d’essayer de bloquer l’accord, Mme Thornberry réclame un débat aux Communes afin que les députés puissent voter sur l’accord.

“Je ne soulève pas à la légère la perspective de voter contre l’un des accords de continuité du gouvernement”, a-t-elle écrit.

“Je pense que nous avons la responsabilité de soumettre cet accord particulier aux niveaux de contrôle les plus stricts.”

Le député conservateur Andrew Bridgen a critiqué Mme Thornberry pour avoir attaqué l’accord.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

Le Cameroun a reçu des sommes importantes de la Grande-Bretagne sous forme d’aide internationale ces dernières années.

M. Bridgen a déclaré à Express.co.uk: «Le commerce est meilleur et plus durable que l’aide et les travailleurs ne se sont jamais plaints de l’aide que nous leur avons accordée.

“Je pense qu’elle a été hissée par son propre pétard.”

Plus tôt cette semaine, le Foreign Office a publié ses engagements d’aide internationale, suite à une réduction du budget suite à la pandémie.

Le gouvernement s’engage à dépenser 0,7% de son revenu national brut chaque année en aide étrangère, mais a déclaré qu’il abaisserait temporairement le montant à 0,5% en raison de l’augmentation de la dette nationale suite au coronavirus.

Les travaillistes ont fustigé la réduction du budget de l’aide étrangère cette semaine, affirmant que les plans “enlèvent une bouée de sauvetage à des centaines de milliers de personnes”.

LIRE LA SUITE: Les pêcheurs français mettent en garde contre une “ guerre sans fin ” à Jersey Row

Le bloc est composé de 11 pays: Canada, Mexique, Pérou, Chili, Nouvelle-Zélande, Australie, Brunei, Singapour, Malaisie, Vietnam et Japon.

C’est l’une des zones de libre-échange à la croissance la plus rapide au monde et devrait dépasser l’UE dans les prochaines années.

Mme Thornberry a affirmé que la Chine pourrait un jour rejoindre le PTPGP obligeant la Grande-Bretagne à conclure un accord commercial avec Pékin via la porte dérobée.

Elle a exigé qu’une consultation publique pour rejoindre le groupe commercial soit immédiatement rouverte.

Sous la direction de Jeremy Corbyn, les députés travaillistes ont également mis en garde à plusieurs reprises contre la signature par le Royaume-Uni d’un accord de libre-échange avec les États-Unis.

M. Corbyn a averti: “Si l’occasion se présente, ils réduiront les normes alimentaires aux niveaux américains où les” niveaux acceptables “de poils de rat dans le paprika et les asticots dans le jus d’orange sont autorisés et ils mettront du poulet chloré sur les rayons de nos supermarchés.”

L’adhésion au PTPGP et la signature d’un accord commercial avec les États-Unis sont deux priorités du gouvernement.

Plus de 70 accords commerciaux ont été conclus par le département de Mme Truss au cours des deux dernières années.