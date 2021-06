Accord commercial sur le Brexit en Australie : le député conservateur salue l’importance de l’accord – « Nous pouvons rivaliser » | Politique | Nouvelles

in

S’exprimant sur BBC Newsnight, le député conservateur Mike Wood a rassuré les agriculteurs qu’ils ne devraient avoir rien à craindre.

Il a déclaré: «Des choses comme le poulet chloré ou le bœuf nourri aux hormones sont illégales à mettre en vente au Royaume-Uni et elles resteront illégales à être mises en vente au Royaume-Uni. Aucun accord commercial ne peut changer cela.

“Il faudra changer la loi pour le Royaume-Uni, ce qui n’arrivera pas.”

Mardi, le Premier ministre a confirmé que l’accord commercial serait une « nouvelle aube » pour les relations du Royaume-Uni avec l’Australie.

Boris Johnson a déclaré : “Notre nouvel accord de libre-échange ouvre des opportunités fantastiques pour les entreprises et les consommateurs britanniques, ainsi que pour les jeunes qui souhaitent avoir la chance de travailler et de vivre à l’autre bout du monde.”

M. Johnson a également rassuré les agriculteurs britanniques qu’ils seraient protégés par “un plafond sur les importations en franchise de droits pendant 15 ans, en utilisant des contingents tarifaires et d’autres garanties”.

M. Wood a continué d’exprimer sa confiance dans les produits britanniques et leur capacité à briller sur la scène mondiale.

Il a déclaré : « J’ai toute confiance dans les agriculteurs britanniques pour produire certains des meilleurs produits au monde et en fait, nous devrions examiner comment nous pouvons exporter ces produits.

« Bien qu’ils ne soient certainement pas toujours les moins chers, nous pouvons rivaliser sur la qualité avec n’importe quel autre pays dans le monde.

“Nous le constatons sur les marchés d’Extrême-Orient et je ne vois aucune raison pour laquelle les agriculteurs britanniques ne devraient pas chercher à exporter vers l’Australie dans le cadre de cet accord.”

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a renforcé la position de M. Johnson sur l’accord commercial, soulignant que le nouvel accord commercial entraînera davantage d’emplois dans les deux pays.

Les détails de l’accord devraient être publiés dans les prochains jours.

L’accord devrait être un moment charnière dans les négociations commerciales du Royaume-Uni après le Brexit, car il ouvre les portes à d’autres possibilités commerciales.

Le gouvernement estime que l’adhésion à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) permettra au Royaume-Uni de tirer profit des accords commerciaux avec au moins dix autres pays.

Le Royaume-Uni a été approuvé dans le bloc commercial transpacifique exclusif plus tôt ce mois-ci.

La secrétaire au Commerce, Liz Truss, a déclaré que cette décision “contribuera à déplacer notre centre de gravité économique de l’Europe vers les régions du monde à croissance plus rapide et à approfondir notre accès aux marchés de consommation massifs de l’Asie-Pacifique”.

L’animatrice de BBC Newsnight, Emily Maitlis, a évoqué le fait que le Royaume-Uni aurait besoin de 2 000 accords de libre-échange avec l’Australie pour compenser l’impact sur le PIB britannique de la sortie du marché unique de l’UE.

Cependant, M. Wood a déclaré qu’il était important de ne pas “minimiser un accord commercial avec l’un de nos plus anciens amis et partenaires”.

Il a déclaré: “Bien sûr, l’importance est qu’il s’agit du premier accord commercial négocié à partir de zéro avec un pays avec lequel l’UE – malgré nos liens historiques et culturels étroits – n’a pas du tout d’accord.

«Cela envoie un signal clair que la Grande-Bretagne post-Brexit voit son rôle dans le commerce mondial plus largement.

“Nous examinons maintenant l’accord CPTPP – je veux dire que c’est 11 de certaines des économies les plus importantes et les plus dynamiques du monde.”