Accord commercial sur le Brexit: la Grande-Bretagne doit conclure un accord avec l’Australie avec “les yeux grands ouverts”, avertit le député | Politique | Nouvelles

Cependant, les agriculteurs britanniques ont exprimé leur crainte que des emplois ne soient perdus en raison de l’accord, car les viandes australiennes moins chères forceront leurs homologues britanniques.

S’exprimant sur BBC Newsnight, le député conservateur Neil Parish et président du comité EFRA a averti que nous devions conclure l’accord les « yeux grands ouverts ».

Il a déclaré: «Je pense que l’accord est mitigé. Je pense que dans l’ensemble, c’est bien d’avoir un accord commercial avec l’Australie, c’est bien de renforcer nos relations à travers le monde, en particulier avec la Chine qui devient plus puissante.

« Donc, je pense que c’est bien, mais je pense que d’un point de vue agricole, nous devons aborder cette question les yeux grands ouverts.

“On nous demande d’entrer dans une situation plus respectueuse de l’environnement et du bien-être des animaux et nous devons veiller à ce que ces importations répondent à ces normes élevées.”

M. Johnson et le Premier ministre australien Scott Morrison ont tous deux rassuré les agriculteurs britanniques que les emplois seraient protégés par “un plafond sur les importations en franchise de droits pendant 15 ans, en utilisant des contingents tarifaires et d’autres garanties”.

En outre, le ministère du Commerce international a assuré aux Britanniques que tout accord avec l’Australie « ne compromettrait pas nos normes élevées ».

M. Parish a continué à dire qu’il était “un peu inquiet” mais a été réconforté par l’ajout de garanties.

« Bien qu’ils ne soient certainement pas toujours les moins chers, nous pouvons rivaliser sur la qualité avec n’importe quel autre pays dans le monde.

“Nous le constatons sur les marchés d’Extrême-Orient et je ne vois aucune raison pour laquelle les agriculteurs britanniques ne devraient pas chercher à exporter vers l’Australie dans le cadre de cet accord.”

M. Parish a renforcé que la Grande-Bretagne “peut prendre la concurrence”.

Il a déclaré : « Nous devons nous assurer d’être très agressifs dans la commercialisation et l’exportation de notre excellent bœuf et agneau britannique.

« Nous devons vraiment être sur le devant de la scène. On a vraiment 10 ans pour régler ça.

« Peu à peu, de plus en plus de bœuf et d’agneau viendront d’Australie et nous devons nous assurer qu’il répond aux normes élevées que le gouvernement nous a promis de respecter dans l’accord commercial.