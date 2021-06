Accord Covaxin de Bharat Biotech avec le Brésil : voici tout ce que vous devez savoir sur l’accord

Je suis incorruptible : président Bolsonaro (photo d’archives : .)

Brésil: Jeudi 24 juin, le président Jair Bolsonaro a déclaré que le Brésil n’avait jamais dépensé un centime pour le Covaxin (vaccin développé par la société indienne Bharat Biotech) et qu’il n’avait reçu aucune dose du vaccin du pays (Inde). La déclaration est intervenue sur fond d’allégations d’irrégularités dans l’accord Covaxin sur le vaccin Covid-19 de Bharat Biotech qui fait actuellement l’objet d’une enquête. L’accord, conclu en février, pour acquérir 2 doses de crore de Covaxin pour 1,6 milliard de reais (Rs 2 400 crore) est sous l’objectif ici. La personne en question concernant l’accord est le président brésilien de droite Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en 2019.

Qu’est-ce que le GRAND accord sur les vaccins?

Vendredi 25 juin, deux témoignages sensationnels de lanceurs d’alerte (le membre du Congrès Luis Miranda et son frère Luis Ricardo Miranda) devant un panel parlementaire ont soulevé des soupçons sur l’accord vaccinal avec l’indien Bharat Biotech. Les dénonciateurs ont reproché au président et à son puissant chef de coalition d’avoir accepté d’acheter le vaccin (Bharat Biotech) à un prix relativement plus élevé que les autres options disponibles sur le marché, même en l’absence d’approbation réglementaire locale. Le scandale présumé a depuis fait les gros titres de la presse brésilienne. De grands journaux comme la Folha de São Paulo, O Globo et O Estado de S. Paulo ont fait la une des journaux pendant le week-end. #CovaxinGate est également à la mode sur les réseaux sociaux depuis le début du scandale.

Je suis incorruptible, dit le président Jair Bolsonaro

Le président Jair Bolsonaro subit actuellement une pression énorme pour expliquer l’accord avec Bharat Biotech. Lors de la conférence de presse à l’intérieur de São Paulo, le président a déclaré qu’il n’y avait aucune irrégularité dans le contrat pour le shot Covaxin de Bharat Biotech et qu’il n’y avait pas de surtarification ni de mal avec le contrat. Le président a également ajouté que ses ennemis tentent de souiller son gouvernement (élu sur une plate-forme anti-corruption) d’accusations de corruption. “Je suis incorruptible”, a ajouté Bolsonaro.

Qu’est-ce que la controverse CovaxinGate ?

En mars, Luis Ricardo Miranda (responsable du ministère brésilien de la Santé) a informé le président Bolsonaro des pressions exercées sur lui pour acheter le vaccin indien Covaxin malgré les inquiétudes exprimées par lui concernant l’achat de doses de vaccin. Miranda a en outre déclaré que le gouvernement avait reçu une facture d’une valeur de 45 millions de dollars pour 30 doses de vaccin lakh, une entité qui n’a trouvé aucune mention dans l’accord conclu en février. Aucun vaccin de ce type n’est arrivé au Brésil contre paiement. Le Covaxin de Bharat Biotech n’a même pas reçu l’approbation réglementaire dans le pays pour le vaccin à ce moment-là. Il s’est dit inquiet car cette firme, basée à Singapour, Madison Biotech, donnait l’impression d’être une société écran. Miranda a continué à raconter l’épreuve en disant qu’il avait commencé à recevoir des appels téléphoniques de ses supérieurs lui faisant subir une pression «atypique et excessive» pour approuver le paiement des doses de vaccin. Alors que les allégations commençaient à s’accumuler, les procureurs ont ouvert une enquête sur l’affaire et le gouvernement a annulé l’accord. Estado de S. Paulo (journal) a rapporté que le gouvernement brésilien a accepté de payer 15 $ par dose contre le prix indiqué par Bharat Biotech, qui était de 1,34 $ par dose. Cela est venu après avoir ignoré une offre de Pfizer en 2020 à un prix relativement inférieur.

L’affaire d’un tel

La législatrice Miranda, l’une des dénonciatrices à comparaître vendredi portant un gilet pare-balles à l’audience, a déclaré au panel parlementaire que le président m’avait regardé dans les yeux et avait dit : “C’est grave”. Si j’interfère avec ce truc, tu sais quel genre de merde ça va remuer. Cela doit être l’accord d’un tel, a ajouté le président. Miranda, lorsqu’on lui a demandé de révéler l’identité de “un tel” a déclaré que la personne était Roberto Barros, un allié clé de Bolsonaro qui dirige la coalition gouvernementale à la chambre basse du parlement brésilien. Selon le rapport de ., le coordinateur du panel parlementaire a demandé la protection des frères Miranda.

Le point de vue de Bharat Biotech sur l’allégation

Bharat Biotech, dans une déclaration qui a été rapportée par des organisations de presse internationales, a déclaré que nous réfutions fermement tout type d’allégation ou d’implication de tout acte répréhensible concernant l’approvisionnement en COVAXIN. Madison Biotech était ses unités mondiales de vente et de marketing, précise le communiqué.

En ce qui concerne le prix des vaccins, Bharat Biotech a annoncé plus tôt que le prix de ses vaccins avait été fixé dans la fourchette de 15 $ à 20 $ par dose pour les gouvernements étrangers. Le contrat entre le Brésil et Bharat Biotech montre également la même gamme. Bhart Biotech a déclaré, comme indiqué à ., qu’aucun vaccin ne pourrait toutefois être expédié car l’approbation et les autres formalités d’achat n’ont pas vu le jour.

Le 22 juin, le ministère brésilien de la Santé a déclaré dans un communiqué qu’il n’avait effectué aucun paiement à Bharat Biotech. Et l’affaire était en cours d’examen judiciaire. Le président a également accusé les frères Miranda d’avoir mené une campagne de diffamation contre lui. Les experts suggèrent que la controverse pourrait nuire aux perspectives de Bolsonaro, qui est déjà sous le radar pour avoir mal géré la crise de Covid.

